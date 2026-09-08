Tuyên dương thí sinh đạt giải Nhì tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc

Chiều 8-9, Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt, chúc mừng tuyên truyền viên cơ sở thuộc Đảng bộ UBND tỉnh, đạt giải Nhì Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh dự và chúc mừng.

Tại Hội thi cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Thái, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, đạt giải Nhất; tại Hội thi khu vực I đạt giải Ba và được lựa chọn tham dự Chung khảo toàn quốc.

Tại vòng Chung khảo báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức tại Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Trung Thái đã xuất sắc giành giải Nhì với nội dung về tư duy, nhận thức mới và định hướng chính sách về văn hóa trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu chúc mừng tuyên truyền viên cơ sở đạt giải Nhì Chung khảo toàn quốc.

Chúc mừng thành tích của đồng chí Nguyễn Trung Thái, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định đây không chỉ là kết quả quá trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện nghiêm túc của cá nhân, mà còn là thành tích đáng ghi nhận của Đảng bộ UBND tỉnh và Đảng bộ Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, góp phần khẳng định chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của tỉnh.

Đồng chí cũng ghi nhận sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy, lãnh đạo Công ty trong lựa chọn, bồi dưỡng và tạo điều kiện để tuyên truyền viên phát huy năng lực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn chúc mừng tuyên truyền viên cơ sở đoạt giải Nhì Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Công ty CP Gang thép Thái Nguyên tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là lực lượng trẻ; chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, khả năng nắm bắt và định hướng tư tưởng. Đồng thời, mong đồng chí Nguyễn Trung Thái tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới cách truyền đạt, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động một cách thiết thực, dễ hiểu, hiệu quả.