U20 Việt Nam thua Palestine, hết hy vọng tại vòng loại U20 châu Á 2027

Sau bàn gỡ, U20 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, may mắn không đứng về phía đội chủ nhà khi bóng hai lần tìm đến cột dọc và xà ngang khung thành U20 Palestine.

Trong thế trận U20 Việt Nam dồn lên tấn công, U20 Palestine tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự để tổ chức phản công. Phút 83, số 9 Hamade dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những giây cuối trận khi thủ môn Đình Bách nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với cầu thủ U20 Palestine.

Chung cuộc, U20 Việt Nam thua U20 Palestine 1-2. Sau hai lượt trận, đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi chưa giành được điểm nào, hiệu số -4 và chính thức hết hy vọng giành quyền vào vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Ở lượt trận cuối bảng C, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Iran.