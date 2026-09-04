U20 Việt Nam thua Palestine, hết hy vọng tại vòng loại U20 châu Á 2027

Tối 3-9, trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển bóng đá U20 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước tuyển U20 Palestine ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại Chung kết U20 châu Á 2027. Kết quả này khiến đội chủ nhà chính thức hết hy vọng giành quyền vào vòng chung kết.
Sau thất bại trước U20 Triều Tiên ở lượt trận ra quân, U20 Việt Nam bước vào trận đấu với U20 Palestine với mục tiêu buộc phải giành chiến thắng để duy trì cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của đối phương và phải nhận bàn thua trong hiệp một.
Bước sang hiệp hai, HLV Yutaka Ikeuchi thực hiện liên tiếp những sự thay đổi nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công. Những điều chỉnh này giúp lối chơi của U20 Việt Nam khởi sắc, tạo được nhiều sức ép về phía khung thành U20 Palestine.
Phút 66, từ quả tạt chính xác của Quang Anh, Quốc Khánh bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.
Sau bàn gỡ, U20 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, may mắn không đứng về phía đội chủ nhà khi bóng hai lần tìm đến cột dọc và xà ngang khung thành U20 Palestine.
Trong thế trận U20 Việt Nam dồn lên tấn công, U20 Palestine tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự để tổ chức phản công. Phút 83, số 9 Hamade dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.
Kịch tính được đẩy lên cao ở những giây cuối trận khi thủ môn Đình Bách nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với cầu thủ U20 Palestine.
Chung cuộc, U20 Việt Nam thua U20 Palestine 1-2. Sau hai lượt trận, đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi chưa giành được điểm nào, hiệu số -4 và chính thức hết hy vọng giành quyền vào vòng chung kết U20 châu Á 2027.
Ở lượt trận cuối bảng C, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Iran.