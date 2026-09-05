Vòng mở màn V.League 2026/2027: Các ứng viên vô địch cùng thắng trận ra quân

Tâm điểm của loạt trận ngày 5/9 - vòng 1 V.League 2026/2027 là cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch, đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking sử dụng nhiều trụ cột như Quang Hải, Đình Bắc, Alan và Leo Artur ngay từ đầu.

Lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình giúp Công an Hà Nội nhanh chóng tạo sức ép. Ngay phút thứ 5, Leo Artur tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chạm cầu thủ Hà Tĩnh đổi hướng khiến thủ môn Thanh Tùng không thể cản phá, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng sớm, Công an Hà Nội tiếp tục tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 17, Quang Hải dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không dễ dàng chấp nhận thế trận. Phút 36, Trọng Hoàng thoát xuống bên cánh rồi đưa bóng vào trong để Charles Atshimene dứt điểm tung lưới Nguyễn Filip. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do xác định Atshimene rơi vào thế việt vị.

Sang hiệp 2, đội khách đẩy cao đội hình và có thời điểm gây sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự Công an Hà Nội. Phút 55, Hà Tĩnh liên tiếp tung ra ba cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.