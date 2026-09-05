Vòng mở màn V.League 2026/2027: Các ứng viên vô địch cùng thắng trận ra quân

Tối 5-9, đương kim vô địch Công an Hà Nội đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 trên sân Hàng Đẫy, qua đó khởi đầu thuận lợi hành trình bảo vệ ngôi vương V.League. Cùng với đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội 3-1, trong khi Ninh Bình thắng đậm Hải Phòng 4-1 trên sân Lạch Tray.
Tâm điểm của loạt trận ngày 5/9 - vòng 1 V.League 2026/2027 là cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch, đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking sử dụng nhiều trụ cột như Quang Hải, Đình Bắc, Alan và Leo Artur ngay từ đầu.
Lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình giúp Công an Hà Nội nhanh chóng tạo sức ép. Ngay phút thứ 5, Leo Artur tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chạm cầu thủ Hà Tĩnh đổi hướng khiến thủ môn Thanh Tùng không thể cản phá, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Sau bàn thắng sớm, Công an Hà Nội tiếp tục tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 17, Quang Hải dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không dễ dàng chấp nhận thế trận. Phút 36, Trọng Hoàng thoát xuống bên cánh rồi đưa bóng vào trong để Charles Atshimene dứt điểm tung lưới Nguyễn Filip. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do xác định Atshimene rơi vào thế việt vị.
Sang hiệp 2, đội khách đẩy cao đội hình và có thời điểm gây sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự Công an Hà Nội. Phút 55, Hà Tĩnh liên tiếp tung ra ba cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Khi Hà Tĩnh chưa tìm được bàn gỡ, Công an Hà Nội tận dụng tốt khoảng trống để kết thúc trận đấu. Phút 82, Bùi Hoàng Việt Anh thoát xuống bên phải rồi căng ngang thuận lợi để Alan đệm bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng, giúp nhà đương kim vô địch giành trọn 3 điểm trong trận ra quân.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ vượt qua Hà Nội
Ở trận đấu diễn ra trước đó trên sân Bình Dương, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạo bất ngờ khi đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-1.
Tiến Linh mở tỷ số ở phút 27, trước khi Quốc Cường nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp 2. Hà Nội nỗ lực trở lại và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ bàn thắng của Andrew Jung phút 65. Tuy nhiên, Cummings lập công ở phút 82, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.
Kết quả này giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh có sự khởi đầu tích cực sau thất bại 0-5 trước Công an Hà Nội ở trận Siêu cúp Quốc gia. Ngược lại, Hà Nội chưa có điểm trong trận đấu đầu tiên của mùa giải.
Ninh Bình thắng đậm tại Lạch Tray
Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng và Ninh Bình tạo nên trận đấu có nhiều bàn thắng nhất trong ngày.
Đội chủ nhà là những người vượt lên trước khi Makaric ghi bàn ở phút 40. Tuy nhiên, thế trận thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. Lucas Vinicius gỡ hòa cho Ninh Bình ở phút 51, trước khi Lê Phát đưa đội khách vượt lên chỉ ba phút sau đó.
Lucas Vinicius tiếp tục trở thành nhân vật nổi bật của trận đấu. Tiền đạo này ghi thêm hai bàn ở các phút 71 và 90+1 để hoàn tất cú hat-trick, đồng thời ấn định chiến thắng 4-1 cho Ninh Bình.
Chiến thắng càng có ý nghĩa với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khi ông trở lại sân Lạch Tray đối đầu đội bóng cũ. Đáng chú ý, Ninh Bình giành chiến thắng đậm dù Nguyễn Hoàng Đức không thi đấu ở trận này.
Như vậy, cả ba đội chủ nhà hoặc ứng viên được chú ý trong loạt trận ngày 5/9 đều tạo ra những dấu ấn rõ nét, trong đó Công an Hà Nội có 3 điểm đầu tiên trên hành trình bảo vệ chức vô địch, còn Ninh Bình tạm gây ấn tượng mạnh với chiến thắng cách biệt tại Lạch Tray.
Kết quả V.League ngày 5-9:
Công an Thành phố Hồ Chí Minh 3-1 Hà Nội
Hải Phòng 1-4 Ninh Bình
Công an Hà Nội 2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Vòng 1 tiếp tục ngày 6/9 với ba trận còn lại: Đông Á Thanh Hóa-SHB Đà Nẵng, Thép Xanh Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An-Bắc Ninh.