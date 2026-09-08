Vườn lan khoe sắc giữa lòng Cuba

Ở ngoại ô Havana của Cuba, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề, một nhà kính ngập tràn sắc hoa vẫn ngày ngày được chăm chút. Những bông lan nhiều màu sắc không chỉ tạo nên một khu vườn rực rỡ, mà còn kể câu chuyện về tình yêu thiên nhiên và khát vọng gìn giữ vẻ đẹp đặc hữu của Cuba. Phía sau khu vườn ấy là hành trình nhiều năm của Lorenzo Suarez, người đã dành niềm say mê của mình để lai tạo và bảo tồn những giống lan quý.





Khu dân cư nơi ông Lorenzo Suarez ở tại vùng ngoại ô San Miguel de Padron , những góc phố mang dấu vết của thời gian, vỉa hè có chỗ đã xuống cấp, còn lớp sơn trên mặt tiền một số cửa hàng cũng dần phai màu. Nhưng bước vào bên trong ngôi nhà của ông, một thế giới khác hiện ra. Hàng trăm loài hoa lan khoe sắc, mang đến vẻ đẹp như một khu vườn nhiệt đới. Có những bông hoa màu vàng, xanh, có hoa điểm những đốm nhỏ hay những đường sọc, mỗi góc nhìn lại mở ra một sắc màu mới.





“Mỗi bông hoa đều khác nhau. Từ màu sắc, kích thước cho đến cách chăm sóc. Điều đó khiến tôi say mê”, ông Suarez, 50 tuổi, một chuyên gia về hoa lan đồng thời là kỹ sư nông nghiệp, chia sẻ.





Nhà kính rộng lớn của ông như một khoảng xanh giữa lòng đô thị, nơi niềm đam mê với hoa lan vẫn được vun đắp trong bối cảnh nền kinh tế Cuba đang đối mặt với nhiều khó khăn do tình trạng mất điện và thiếu hụt nhiều mặt hàng.





Ở nhiều quốc gia khác, một cơ sở có quy mô như của ông Suarez có thể trở thành một mô hình kinh doanh, chuyên nhân giống và cung cấp cây hoa cho các đại lý cũng như người tiêu dùng. Nhưng tại Cuba, nơi thị trường hoa lan còn hạn chế và không có nhiều cửa hàng cây cảnh, ông tìm thấy giá trị của công việc này ở một hướng khác.