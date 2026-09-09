Sáng 9-9, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 1 tổ chức Hội nghị bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đại biểu dự Hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đại biểu dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, đại biểu Quân khu 1 có Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Trần Ngọc Tiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1, nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị nhằm củng cố tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo nguồn lực tổng hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đây được coi là hình thức huấn luyện cấp cao nhất để đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng tham mưu và hiệp đồng của các cấp, ngành trong xử lý những tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cùng các thành phần tham gia diễn tập của tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nghị định của Chính phủ và chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về khu vực phòng thủ, để cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trên cơ sở nội dung được hướng dẫn, các đại biểu cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để chủ động rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn kiện theo từng giai đoạn.

Đồng chí giao các cơ quan của Quân khu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, văn kiện tác chiến, bảo đảm chất lượng cao nhất cho đợt diễn tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1. Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị là dịp quan trọng để đội ngũ cán bộ, các đơn vị tham gia diễn tập tiếp cận những vấn đề cốt lõi về nội dung, phương pháp chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, chủ động trao đổi với Ban Chỉ đạo để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở hướng dẫn của Quân khu, các đơn vị cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng chí chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện nội dung chuẩn bị đúng tiến độ; tổ chức luyện tập và diễn tập thử đầy đủ các nội dung, thành phần trước khi bước vào diễn tập chính thức, đảm bảo đợt diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Các đại biểu tham dự Hội nghị bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm như: hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và lực lượng vũ trang trong trạng thái quốc phòng; công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ; phương pháp xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập. Qua đó tạo sự đồng bộ, thống nhất về quy trình, phương pháp, làm tiền đề vững chắc để Thái Nguyên tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.