Cảnh báo rủi ro của thuốc giảm cân GLP-1 đối với sức khỏe tâm thần và hệ tiêu hóa

Một nghiên cứu mới nhất tại Hàn Quốc cho thấy người sử dụng một số thuốc điều trị béo phì thuộc nhóm GLP-1 có nguy cơ cao hơn gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần và bị rối loạn tiêu hóa so với nhóm không sử dụng những loại thuốc này.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đây là kết quả quan sát và chưa thể khẳng định các loại thuốc trên trực tiếp gây ra những vấn đề về sức khỏe này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Shin Joo Young, Khoa Dược thuộc Đại học Sungkyunkwan và Giáo sư Park Rae Woong, Khoa Y thuộc Đại học Ajou, dẫn đầu đã phân tích dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử tại 13 bệnh viện Hàn Quốc nhằm đánh giá mức độ an toàn của các thuốc giảm cân thuộc nhóm chủ vận thụ thể GLP-1.

Nghiên cứu tập trung vào semaglutide - hoạt chất chính trong thuốc Wegovy và liraglutide - hoạt chất chính trong thuốc Saxenda. Dữ liệu được thu thập từ các cơ sở y tế tuyến hai và tuyến ba tại Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2025.

Đối với semaglutide, do được đưa vào sử dụng tại Hàn Quốc muộn hơn, dữ liệu được phân tích từ 5 bệnh viện trong giai đoạn từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025.

Kết quả cho thấy, trong nhóm gồm 2.357 người sử dụng semaglutide và 22.601 người không sử dụng, những người dùng thuốc này có nguy cơ mắc các rối loạn tâm thần nói chung cao hơn 2,02 lần. Nguy cơ rối loạn lo âu cao hơn 2,39 lần, trong khi nguy cơ mắc trầm cảm cao hơn 3,42 lần.

Đáng chú ý, nguy cơ mắc các rối loạn liên quan đến suy giảm nhu động hoặc tắc nghẽn đường tiêu hóa ở nhóm sử dụng semaglutide cao hơn 3,91 lần so với nhóm không sử dụng.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành nhiều phương pháp phân tích khác nhau, trong đó giới hạn nhóm nghiên cứu theo các tiêu chí liên quan đến béo phì, loại trừ ảnh hưởng của các phương pháp điều trị khác hoặc chỉ phân tích những bệnh nhân được kê đơn thuốc semaglutide từ 2 lần trở lên. Kết quả về xu hướng gia tăng nguy cơ đối với các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần và hệ tiêu hóa vẫn được duy trì.

Đối với liraglutide, phân tích trên 6.953 người sử dụng thuốc và 68.001 người không sử dụng cũng cho thấy những tín hiệu tương tự. Người sử dụng liraglutide có nguy cơ mắc các rối loạn tâm thần nói chung cao hơn 1,66 lần, rối loạn lo âu cao hơn 1,68 lần và trầm cảm cao hơn 1,51 lần. Ngoài ra, nguy cơ mắc các bệnh về tuyến tụy và đường mật cũng được ghi nhận ở mức cao hơn.

Theo nhóm nghiên cứu, vấn đề đáng chú ý nhất là các tín hiệu liên quan đến sức khỏe tâm thần. Một số nghiên cứu quan sát trước đây cũng cho thấy nguy cơ các vấn đề tâm thần gia tăng ở người sử dụng thuốc GLP-1, trong khi các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên chưa xác định được bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ này.

Nhóm nghiên cứu cho rằng sự khác biệt có thể xuất phát từ việc môi trường điều trị thực tế bao gồm nhiều nhóm bệnh nhân hơn so với các thử nghiệm lâm sàng, trong đó có những người vốn dễ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, song nghiên cứu không ghi nhận sự gia tăng hành vi tự gây hại hoặc ý nghĩ tự sát ở nhóm sử dụng semaglutide.