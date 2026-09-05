Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Tuyến cao tốc CT.07 Hà Nội - Thái Nguyên đang ngày càng khẳng định vai trò là trục giao thông huyết mạch, rút ngắn thời gian đi lại, kết nối Thái Nguyên với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn.

Tuy nhiên, cùng với lưu lượng phương tiện tăng nhanh, những bất cập về hạ tầng và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông đang khiến nguy cơ mất an toàn trên tuyến ngày càng hiện hữu.

Xe tập lái gây tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.



Sau hơn một thập kỷ đưa vào khai thác, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên. Tuyến cao tốc hiện chỉ khai thác 4 làn xe, trong khi lưu lượng phương tiện ngày một tăng, khiến nhiều thời điểm xảy ra tình trạng phương tiện dồn ứ, đặc biệt tại các nút giao và khu vực cửa ngõ Hà Nội.

Đơn cử, ngày 16-8 vừa qua, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên tuyến, khu vực gần nút giao đi Sóc Sơn, khiến giao thông ùn tắc kéo dài từ khoảng 15 đến 19h. Có thời điểm, quãng đường chỉ khoảng 10km nhưng phương tiện phải mất hơn một giờ mới có thể di chuyển qua khu vực ùn tắc.

Những sự cố như vậy cho thấy, trên tuyến đường có tốc độ khai thác cao, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, nhanh chóng dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Một trong những vấn đề đáng quan tâm hiện nay là tình trạng xe tập lái xuất hiện trên cao tốc. Tháng 4-2026, một xe tập lái đã xảy ra va chạm với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khi chuyển làn. Trước đó, tháng 3-2025, một xe tập lái cũng bị một ô tô khác tạt đầu trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, dẫn đến va chạm.

Không thể phủ nhận việc đưa học viên ra đường thực tế là một phần cần thiết trong quá trình đào tạo lái xe. Tuy nhiên, cao tốc không phải môi trường phù hợp để người mới học lái xử lý những kỹ năng cơ bản nếu thiếu phương án tổ chức, giám sát, lựa chọn thời điểm và tuyến đường phù hợp.

Nguy hiểm cũng không chỉ đến từ xe tập lái. Một số phương tiện chạy chậm nhưng không chủ động đi đúng làn, chuyển làn thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn hoặc chuyển hướng đột ngột cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn.

Việc đầu tư mở rộng CT.07 vì thế được xem là yêu cầu cấp thiết. Theo dự án đã được phê duyệt, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên sẽ được hoàn thiện với quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 34,5m, tốc độ thiết kế 100km/giờ. Toàn dự án Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới có chiều dài khoảng 99km, tổng mức đầu tư 21.228 tỷ đồng. Đây là giải pháp nhằm nâng cao năng lực vận tải, góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế tình trạng phương tiện phải dồn vào một số làn xe như hiện nay.

Tuy nhiên, mở rộng đường không đồng nghĩa với việc tự động loại bỏ nguy cơ tai nạn. Sáu làn xe hiện đại đến đâu cũng khó bảo đảm an toàn nếu người điều khiển phương tiện không tuân thủ các quy tắc giao thông.

Đi đúng làn, giữ khoảng cách, tuân thủ tốc độ, không tùy tiện chuyển làn, không dừng đỗ và tuyệt đối không đưa xe máy, xe thô sơ vào đường cao tốc đều là những nguyên tắc tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định đối với sự an toàn của mỗi người tham gia giao thông.