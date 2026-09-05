Châu Âu trở thành châu lục nóng lên nhanh nhất thế giới

Châu Âu đang trở thành châu lục nóng lên nhanh nhất trên Trái Đất, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đóng vai trò như một “yếu tố khuếch đại rủi ro”, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và hậu quả do chúng gây ra.

Tốc độ nóng lên của châu Âu hiện cao gấp hai lần mức trung bình toàn cầu.

Đây là nhận định của bà Samantha Burgess, Phó Giám đốc Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu. Bà Burgess cho biết tốc độ nóng lên của châu Âu hiện cao gấp hai lần mức trung bình toàn cầu.

“Tình trạng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu tiếp diễn sẽ khiến các hiện tượng cực đoan trở nên nghiêm trọng hơn. Điều đó có nghĩa là trong một thế giới ngày càng nóng lên, các đợt nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra thường xuyên hơn, gay gắt hơn và kéo dài hơn.” - Bà Samantha Burgess, cho biết.

Kể từ tháng 5, nhiều đợt nắng nóng đã liên tiếp quét qua châu Âu. Dữ liệu của Copernicus cho thấy Tây Âu đã trải qua tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận. Pháp, Đức và Vương quốc Anh đều phá vỡ hoặc tiến sát các mức nhiệt cao kỷ lục trong lịch sử vào cùng thời điểm.

Nắng nóng khiến mực nước của các con sông lớn xuống mức thấp kỷ lục.

Sự kết hợp giữa nắng nóng cực đoan và hạn hán đã làm gia tăng hoạt động cháy rừng, đồng thời khiến mực nước của các con sông lớn như sông Rhine và sông Danube xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 8, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải đường thủy.

Tác động của biến đổi khí hậu không chỉ dừng lại ở nhiệt độ, mà còn lan rộng tới nguồn nước, các hệ sinh thái và hoạt động kinh tế.

“Nhiệt độ không khí gia tăng mới chỉ là một phần của câu chuyện. Nhiệt độ đại dương cũng đang ở mức đặc biệt cao. Hàm lượng nhiệt trong các đại dương trên toàn cầu đã đạt mức kỷ lục, qua đó tác động đến tình trạng nước biển dâng.

Các sông băng tiếp tục mất khối lượng, trong khi băng biển ở mức thấp kỷ lục trong lịch sử.” - Bà Burgess, phân tích.

Nhìn về phía trước, bà Burgess cảnh báo hiện tượng El Niño hiện nay có thể tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao hơn. Năm 2026 đang trên đà trở thành một trong ba năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Tác động lớn nhất của El Niño đối với nhiệt độ toàn cầu thường xảy ra vào năm sau khi hiện tượng này đạt đỉnh. Vì vậy, năm 2027 nhiều khả năng sẽ là một năm phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ.