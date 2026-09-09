Đổi cách nuôi, nâng giá trị đàn gia súc

Từ chăn thả nhỏ lẻ, phụ thuộc vào tự nhiên, nhiều hộ dân tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh đang chuyển sang nuôi nhốt, trồng cỏ và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất từng bước mở ra hướng chăn nuôi trâu, bò hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Trang trại bò của gia đình ông Nông Văn Ninh, thôn Nà Vài, xã Nghiên Loan được xây dựng kiên cố để nuôi nhốt tập trung.

Tại các xã Nghiên Loan, Bằng Thành, Cao Minh, Phúc Lộc…, chăn nuôi trâu, bò từ lâu đã gắn với đời sống và sản xuất của người dân. Gia súc không chỉ cung cấp sức kéo, tạo sinh kế mà còn là tài sản tích lũy của nhiều gia đình.

Trước đây, trâu, bò chủ yếu được chăn thả trên đồi, bãi hoặc ven rừng; nguồn thức ăn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Hình thức này ít tốn công nhưng khó quản lý đàn vật nuôi, tốc độ tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Những năm gần đây, nhiều hộ đã đầu tư chuồng trại, trồng cỏ, dự trữ thức ăn và chuyển sang nuôi nhốt tập trung.

Gia đình ông Nông Văn Ninh, ở thôn Nà Vài, xã Nghiên Loan, là một trong những hộ chăn nuôi trâu, bò quy mô lớn, với tổng đàn thường xuyên từ 80 đến 150 con. Trước đây, gia đình ông chỉ nuôi vài con theo hình thức chăn thả. Nhận thấy hiệu quả kinh tế của chăn nuôi đại gia súc, ông đầu tư xây dựng chuồng trại, chuyển diện tích đồi kém hiệu quả sang trồng cỏ voi và phát triển mô hình nuôi vỗ béo.

Nuôi nhốt giúp gia đình ông Ninh chủ động chăm sóc, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nhờ tính toán quy mô đàn phù hợp và tận dụng tốt nguồn thức ăn tại chỗ, chăn nuôi trâu, bò đã giúp gia đình ông thoát nghèo, từng bước có thu nhập ổn định.

Nghiên Loan hiện có hơn 300 hộ nuôi trâu, bò vỗ béo theo hình thức nuôi nhốt. Khoảng 3 năm trở lại đây, tổng đàn của xã luôn duy trì gần 5.000 con. Địa phương còn có chợ trâu, bò, mỗi phiên giao dịch hàng nghìn con, với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng quy mô chăn nuôi và gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Chuồng trại nuôi bò của gia đình ông Hoàng Văn Luận, thôn Bản Mới, xã Phúc Lộc được xây kiên cố từ năm 2023, phía trên dùng để dự trữ thức ăn.

Tại xã Phúc Lộc, gia đình ông Hoàng Văn Luận, ở thôn Bản Mới, được hỗ trợ 3 con bò lai sinh sản từ nguồn ngân sách nhà nước vào năm 2023. Sau hơn 3 năm chăm sóc và nhân đàn, gia đình thường xuyên duy trì trên 20 con trâu, bò. Từ hiệu quả chăn nuôi, gia đình ông Luận đã xây dựng được nhà ở khang trang, mua sắm thêm nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt. Ông tiếp tục đầu tư chuồng trại kiên cố, mở rộng diện tích trồng cỏ và chú trọng liên kết tiêu thụ để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thực tế cho thấy, nuôi nhốt tạo thuận lợi cho việc quản lý, chăm sóc và kiểm soát dịch bệnh. Gia súc được cung cấp đủ thức ăn, theo dõi sức khỏe thường xuyên; chuồng trại được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng định kỳ. Những dấu hiệu bất thường cũng được phát hiện sớm để kịp thời xử lý.

Cùng với đầu tư chuồng trại, người dân ngày càng chú trọng tạo nguồn thức ăn tại chỗ. Cỏ voi và các giống cỏ phù hợp được trồng trên những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả. Tùy theo quy mô đàn, các hộ chủ động bố trí diện tích trồng, thu hoạch và dự trữ thức ăn, nhất là trong mùa đông, khi nguồn cỏ tự nhiên khan hiếm.

Từ thay đổi phương thức chăn nuôi đến chủ động nguồn thức ăn và liên kết thị trường, người dân vùng cao đang từng bước khai thác hiệu quả thế mạnh sẵn có, đưa chăn nuôi trâu, bò trở thành hướng phát triển kinh tế ổn định, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.