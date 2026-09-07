Động lực đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Từ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, làm chủ kỹ thuật mới đến đưa bác sĩ về cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phong cách phục vụ, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Y tế Thái Nguyên ngày càng đi vào thực chất. Mỗi phong trào tạo động lực để cán bộ, nhân viên y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời hướng đến mục tiêu xuyên suốt là chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn, thuận lợi hơn và ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Sở Y tế Thái Nguyên biểu dương, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thi đua gắn với chất lượng chuyên môn

Trong ngành Y tế Thái Nguyên, hiệu quả của phong trào thi đua được thể hiện qua chất lượng khám, chữa bệnh, khả năng làm chủ kỹ thuật, tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc và sự hài lòng của người bệnh. Bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của ngành, Y tế Thái Nguyên triển khai các phong trào thi đua gắn với phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố y tế cơ sở, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ.

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế đã khám cho trên 882.642 lượt người, điều trị nội trú 145.072 lượt, công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt 117,5%. Các bệnh viện thuộc bộ, ngành và Trường Đại học Y - Dược trên địa bàn khám cho trên 249.880 lượt người; khối bệnh viện, phòng khám tư nhân khám cho trên 294.049 lượt người.

Cùng với duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, phong trào thi đua nâng cao chất lượng chuyên môn được thể hiện qua việc nhiều cơ sở y tế chủ động đầu tư, làm chủ kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Nhiều kỹ thuật hiện đại như điều trị suy tĩnh mạch bằng laser nội mạch, chụp động mạch não số hóa xóa nền, nong và đặt stent điều trị hẹp động mạch ngoài sọ, điều trị thoát vị đĩa đệm qua da, tán sỏi thận qua da, tạo hình thân đốt sống bằng cement sinh học, phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước, lọc máu liên tục cấp cứu... đã được triển khai. Cùng với y học hiện đại, y học cổ truyền tiếp tục được quan tâm phát triển.

Người dân đến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế, lấy số thứ tự qua Kiosk tự động.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng tạo thêm động lực cho phong trào thi đua. Ngành Y tế đã tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho 1.100 công chức, viên chức; 100% bệnh viện triển khai các ứng dụng AI hỗ trợ hoạt động chuyên môn, chuyển giọng nói thành văn bản, tích hợp AI vào hệ thống quản lý hình ảnh y khoa và xây dựng chatbot, trợ lý ảo cung cấp thông tin sức khỏe. 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân; 37/37 bệnh viện bảo đảm hạ tầng và phần mềm phục vụ bệnh án điện tử, trong đó 17 bệnh viện đã thông báo bỏ bệnh án giấy trước thời hạn...

Một điểm nhấn khác là phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của người làm công tác y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. 100% đơn vị triển khai cam kết thực hiện các nội dung đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; duy trì đường dây nóng 24/24 giờ, hòm thư góp ý, khảo sát sự hài lòng của người bệnh; đồng thời cải cách quy trình tiếp đón, khám, chữa bệnh và thanh toán viện phí...

Đưa y tế về gần dân, tạo chuyển biến từ cơ sở

Củng cố y tế cơ sở đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế Thái Nguyên. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/1/2026, 92 trạm y tế xã, phường được chuyển về UBND cấp xã quản lý trực tiếp. Trước đó, 280 trạm y tế được sắp xếp, tổ chức lại thành 92 trạm, phù hợp với mô hình mới và hướng tới nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Cùng với sắp xếp mạng lưới, ngành Y tế tập trung tăng cường nhân lực cho tuyến cơ sở. 48 bác sĩ được biệt phái về công tác tại 35 xã, phường. Từ ngày 1/4/2026, tất cả các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đều có ít nhất 4 bác sĩ, tạo điều kiện nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ban đầu và quản lý sức khỏe người dân. Việc tăng cường bác sĩ về cơ sở là giải pháp quan trọng để đưa dịch vụ y tế đến gần dân hơn, từng bước khắc phục tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn ở tuyến xã.

Ngành Y tế Thái Nguyên tăng cường bác sĩ về trạm y tế xã, phường, góp phần củng cố y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bà Trần Thị Bích, xóm Phả Lý, xã Văn Hán, chia sẻ: “Chúng tôi cảm nhận rõ những thay đổi trong cách phục vụ của cán bộ y tế qua từng lần đến cơ sở. Các trạm y tế được tăng cường bác sĩ về công tác, người dân chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm khi đến khám, chữa bệnh”.

Song hành với các phong trào thi đua, công tác khen thưởng được ngành Y tế quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng thành tích. Từ đầu năm đến nay, Giám đốc Sở Y tế đã tặng Giấy khen cho 54 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 cá nhân, công nhận 8 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, tặng Bằng khen chuyên đề cho 3 tập thể và 3 cá nhân. Đặc biệt, 39 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành được các tổ chức Trung ương và địa phương ghi nhận...

Những phần thưởng là sự ghi nhận đối với những thành tích đã đạt được, đồng thời tạo động lực để mỗi cán bộ y tế tiếp tục cống hiến, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm trung tâm. Đây cũng là nền tảng để Y tế Thái Nguyên xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, công bằng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.