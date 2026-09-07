Đường rộng từ sức dân

Từ đất ruộng, đồi cây đến cổng, tường rào và nhiều tài sản trên đất, người dân Bãi Hội (Khuôn Ca, xã Định Hóa, Thái Nguyên) đã tự nguyện hiến để mở rộng đường mà không yêu cầu bồi thường. Mỗi gia đình góp một phần, từ sự đồng thuận ấy, những tuyến đường rộng hơn đang dần hình thành, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương, vận chuyển nông sản và phát triển sản xuất.

Tuyến đường Bãi Hội - Khuôn Ca được mở rộng từ khoảng 4m lên 7-8m nhờ sự đồng thuận hiến đất, tài sản trên đất của người dân.

Những ngày tháng 8 vừa qua, lúa trên thửa ruộng của gia đình ông Lục Văn Ba, xóm Bãi Hội đang lên xanh. Một phần diện tích nơi đây vừa được gia đình tự nguyện hiến để mở rộng tuyến đường Bãi Hội - Khuôn Ca.

Đây cũng không phải lần đầu gia đình ông Ba hiến đất làm đường. Qua hai lần mở rộng tuyến đường, gia đình ông đã tự nguyện hiến tổng cộng trên 900m2. Với ông Ba, việc hiến đất không chỉ tính bằng bao nhiêu mét vuông đất gia đình nhường lại, mà là lợi ích con đường mới mang đến cho cả xóm. Đường rộng hơn giúp xe cộ đi lại thuận lợi, nông sản dễ vận chuyển; việc đi học, đi làm của người dân cũng bớt vất vả.

Cách thửa ruộng của ông Ba không xa, gia đình ông Phùng Công Tuyến cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng khi mở rộng đường. Ngoài đất ruộng đang gieo cấy, gia đình ông còn phải nhường phần diện tích có cổng và tường rào kiên cố. Việc xây dựng lại đồng nghĩa với phát sinh thêm chi phí, công sức, song ông Tuyến vẫn đồng thuận.

Những gia đình như ông Ba, ông Tuyến đã góp phần tạo nên sự đồng thuận trên toàn tuyến đường Bãi Hội - Khuôn Ca. Tuyến đường dài trên 3km, trước đây rộng khoảng 4m, nay được mở rộng lên 7-8m. Để có mặt bằng, 85 hộ dân đã đồng thuận hiến trên 4.500m2 đất ruộng, đất đồi cùng nhiều tài sản trên đất mà không yêu cầu bồi thường.

Ông Vũ Văn Tuân, Trưởng xóm Bãi Hội, cho biết: Khi có chủ trương mở rộng tuyến đường, chi bộ, ban xóm và các đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động. Nội dung được trao đổi công khai tại các cuộc họp. Với những hộ có nhiều diện tích đất hoặc tài sản bị ảnh hưởng, cán bộ, đảng viên và các đoàn thể trực tiếp đến gia đình để trao đổi, phân tích.

Người dân được thông tin rõ về mục tiêu mở rộng đường và những lợi ích đối với đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất. Từ những hộ tiên phong, sự đồng thuận dần lan rộng; những băn khoăn được trao đổi, tháo gỡ. Đến nay, các hộ bị ảnh hưởng đều thống nhất hiến đất và tài sản trên đất.

Sự đồng thuận ấy còn được bồi đắp từ truyền thống chung sức làm việc xóm của người dân Bãi Hội. Trước khi triển khai mở rộng tuyến đường, người dân trong xóm đã duy trì việc tự nguyện đóng góp 50.000 đồng/hộ mỗi tháng để tạo nguồn quỹ. Số tiền được tích góp làm nguồn lực đối ứng khi xây dựng các công trình chung.

Khoản đóng góp của mỗi gia đình không lớn, nhưng được duy trì đều đặn đã tạo thành nguồn lực chung và hình thành ý thức cùng góp sức chăm lo công việc cộng đồng.

Ở Bãi Hội, trên 70% người dân là đồng bào dân tộc Tày. Qua nhiều năm chung sức xây dựng nông thôn mới, việc bàn bạc, đóng góp cho các công trình chung dần trở thành nền nếp.

Khi Nhà nước đầu tư hạ tầng, người dân chủ động góp tiền, hiến đất, tháo dỡ tài sản, tạo mặt bằng để công trình triển khai thuận lợi. Chi bộ, cán bộ xóm và các đoàn thể giữ vai trò quan trọng trong việc công khai chủ trương, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích và cùng tham gia.

Tuyến đường Bãi Hội - Khuôn Ca đang rộng dần nhờ sự đồng thuận và đóng góp của người dân. Mỗi phần đất, tài sản hay khoản đóng góp đều góp thêm nguồn lực cho những công trình chung, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Khi sức dân được khơi dậy và phát huy đúng cách, những tuyến đường mới sẽ tạo thêm điều kiện để Bãi Hội, Khuôn Ca phát triển.