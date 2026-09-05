Gala trung thu 2026 của CMG đến với khán giả toàn cầu vào ngày 25/9

Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) đang ghi hình Gala Trung thu 2026 tại thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Sân khấu bên hồ sẽ là nơi diễn ra những tiết mục kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại.

Sân khấu chính được thiết kế ngay trên mặt nước, mang đậm phong cách thẩm mỹ phương Đông.

Chương trình được ghi hình tại Công viên Nhân dân, một địa điểm thắng cảnh của Hoài Nam. Sân khấu chính được thiết kế ngay trên mặt nước, nổi bật với vẻ đẹp mang đậm phong cách thẩm mỹ phương Đông. Mặt hồ gợn sóng cùng không gian giàu chất thơ tạo nên những hiệu ứng hình ảnh lung linh, tựa như một khung cảnh trong mơ.

Chương trình được chia thành ba phần, kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Trung Hoa với các tiết mục nhẹ nhàng, lãng mạn, làm nổi bật những phong tục đặc trưng của Tết Trung thu. Qua đó, chương trình truyền tải những lời chúc ấm áp về đoàn viên, bình an và thịnh vượng trong dịp Trung thu.

Ông Dong Jinming, Tổng đạo diễn Gala Trung thu 2026, chia sẻ: “Chương trình sẽ có các tiết mục kinh kịch truyền thống Trung Quốc, nhạc pop hiện đại, cũng như những bản phối mới từ các giai điệu kinh điển. Chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người sự ấm áp của tình đoàn viên và nỗi nhớ chân thành trong đêm đặc biệt này.”

Chương trình có các tiết mục kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Hoài Nam là thành phố có lịch sử hơn 1.000 năm, đồng thời là một trong những khu vực trọng điểm thúc đẩy phát triển liên kết vùng đồng bằng sông Dương Tử và là cơ sở năng lượng tổng hợp mới cấp quốc gia của Trung Quốc. Mối liên hệ sâu sắc với nền văn hóa sông Hoài cũng khiến Hoài Nam trở thành địa điểm phù hợp để tổ chức chương trình đặc biệt này.

“Chúng tôi lấy ba yếu tố cốt lõi là sông Hoài, nước và mặt trăng làm nền tảng cho thiết kế. Một vòng tròn có đường kính 80 mét đã được xây dựng trên mặt nước, tạo thành một khu vực biểu diễn lớn có thể điều khiển bên trong. Công trình này giống như một vầng trăng tròn nổi trên mặt hồ, tượng trưng cho sự đoàn viên trong dịp Trung thu. Toàn bộ các tiết mục sẽ được trình diễn trên sân khấu được thiết kế như một tấm giấy Tuyên truyền thống khổ lớn nổi trên dòng nước. Đặc biệt, một ‘vầng trăng’ có đường kính tới 18 mét cũng được bố trí phía sau sân khấu. Vầng trăng này có thể di chuyển theo phương ngang và trở thành một phần của phông nền.” - Ông Wang Chen, Trưởng thiết kế sân khấu Gala Trung thu 2026, cho biết.

Gala Trung thu 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu vào khung giờ vàng 20 giờ ngày 25/9, trên nhiều kênh truyền hình CCTV, các nền tảng truyền thông mới và mạng xã hội quốc tế, đưa không khí và tinh thần Trung thu đến với khán giả trên toàn thế giới.