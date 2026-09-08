Gieo 'hạt giống đỏ' từ cơ sở

Từ những quần chúng tích cực trong phong trào đến học sinh THPT ưu tú, xã Vạn Phú đang chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, qua đó xây dựng lực lượng kế cận cho tổ chức Đảng.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Lưu Nhân Chú.

Tạo nguồn từ những nhân tố tích cực

Ngày 3/6/2026 là dấu mốc đáng nhớ đối với anh Lê Thanh Bắc, ở xóm Dưới, xã Vạn Phú. Sau quá trình phấn đấu, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trước khi trở thành đảng viên, anh Bắc từng là quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trở về địa phương, anh tiếp tục tham gia công tác cơ sở, đảm nhiệm nhiều vị trí như Bí thư Chi đoàn Thanh niên xóm, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh và hiện là Tổ phó Tổ an ninh cơ sở.

Với anh, được kết nạp Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình. “Tôi cảm thấy mình phải luôn cố gắng, gương mẫu để xứng đáng với người đảng viên, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao”, anh Bắc chia sẻ.

Quá trình phấn đấu của anh Bắc cũng là cách Chi bộ xóm Dưới thực hiện công tác tạo nguồn từ thực tiễn. Theo ông Lưu Sỹ Bình, Bí thư Chi bộ xóm Dưới, anh Bắc là quần chúng ưu tú được Chi hội Cựu chiến binh và Tổ an ninh cơ sở giới thiệu. Từ đầu năm đến nay, Chi bộ xóm Dưới đã kết nạp 2 đảng viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao cả năm 2026. Hiện, Chi bộ có 19 đảng viên.

Không dừng lại ở kết quả đạt được, Chi bộ tiếp tục tuyên truyền, vận động và phát hiện nhân tố mới. Hai quần chúng ưu tú là hội viên Chi hội Nông dân đã được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn cho những năm tiếp theo.

Theo ông Lưu Sỹ Bình, phát triển đảng viên được Chi bộ xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng. Vì vậy, công tác này được triển khai thường xuyên, gắn với hoạt động của các chi hội, đoàn thể tại khu dân cư.

Còn tại Trường THPT Lưu Nhân Chú, những học sinh có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động Đoàn và có ý thức rèn luyện được Nhà trường quan tâm, bồi dưỡng để tạo nguồn.

Em Lưu Thảo Mi, lớp phó học tập lớp 12A2, là một trong những học sinh được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Với Thảo Mi, lớp bồi dưỡng không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp em nhìn nhận lại bản thân, xác định rõ hơn mục tiêu rèn luyện và cống hiến. Từ nhận thức đó, em cùng các bạn xác định những việc làm cụ thể như nghiêm túc học tập, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, xung phong đi đầu trong các phong trào của Nhà trường và cộng đồng.

Chi bộ Trường THPT Lưu Nhân Chú chú trọng bồi dưỡng lý tưởng của Đảng cho quần chúng ưu tú.

Cô giáo Hoàng Thị Bình, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lưu Nhân Chú cho biết, với học sinh lớp 11 và 12, Nhà trường chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp giáo viên chủ nhiệm lựa chọn những em ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Việc tạo nguồn được thực hiện trên nhiều môi trường, từ học tập, sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn đến các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Nhà trường. Qua đó, học sinh được bồi đắp lý tưởng cách mạng, có thêm động lực rèn luyện về học tập, chính trị, tư tưởng và phấn đấu trở thành những quần chúng ưu tú.

Cách làm này cho thấy, công tác phát triển Đảng ở Vạn Phú đang được đặt trong một quá trình liên tục: phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng và tiếp tục giúp đỡ quần chúng sau các lớp nhận thức về Đảng.

Mở rộng nguồn, nâng cao chất lượng

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vạn Phú, Đảng bộ xã hiện có 28 chi bộ trực thuộc với gần 1.000 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng. Tuy nhiên, việc tạo nguồn, nhất là tại các chi bộ nông thôn, còn không ít khó khăn.

Để khắc phục, ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ; yêu cầu các chi bộ nắm chắc địa bàn, rà soát những quần chúng tiêu biểu, tích cực để đưa vào diện giúp đỡ, tạo điều kiện phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên.

Đảng viên Lê Thanh Bắc (đầu tiên từ trái sang) luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn phát triển Đảng được mở rộng từ hội viên nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh đến quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, Vạn Phú chú trọng lực lượng trẻ tại các trường THPT. Những đoàn viên có học lực khá, giỏi, tích cực tham gia hoạt động nhà trường được quan tâm, tạo nguồn và giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Với những thanh niên đi làm ăn xa nhưng vẫn tích cực tham gia phong trào tại địa phương, các chi bộ cũng duy trì liên hệ, hỗ trợ để tạo điều kiện cho họ tiếp tục phấn đấu.

Cùng với tạo nguồn, Đảng bộ xã tăng cường trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách chi bộ, thường xuyên theo dõi thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng; kịp thời nắm khó khăn, tháo gỡ vướng mắc. Những chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên được ghi nhận, đưa kết quả vào tiêu chí đánh giá hằng năm.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong 9 tháng của năm 2026, Đảng bộ xã Vạn Phú đã kết nạp 32 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu được giao cho cả năm; đồng thời tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu trong những tháng cuối năm.

Điều đáng chú ý là bên cạnh số lượng, Vạn Phú đặc biệt coi trọng chất lượng đảng viên. Mỗi quần chúng được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu, có quá trình rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn.

Từ một quân nhân trở về địa phương tích cực tham gia công tác cơ sở như Lê Thanh Bắc, đến những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường như Lưu Thảo Mi, những “hạt giống đỏ” đang được phát hiện và bồi dưỡng từ nhiều môi trường khác nhau. Đó cũng là cách Vạn Phú tạo dựng lực lượng kế cận, để mỗi đảng viên mới không chỉ là sự bổ sung về số lượng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong cộng đồng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.