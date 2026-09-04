Tân Thành nỗ lực số hóa công tác đảng vụ

Sau sáp nhập, quy mô tổ chức đảng và khối lượng công việc tại xã Tân Thành (Thái Nguyên) tăng lên, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành. Từ rà soát, chuẩn hóa hồ sơ đảng viên đến ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, Đảng bộ xã từng bước thay đổi cách làm, đưa công nghệ phục vụ thiết thực hơn công tác Đảng ở cơ sở.

Đến ngày 28/8/2026, xã Tân Thành đã hoàn rà soát, chỉnh lý và lập danh mục 1.140/1.140 hồ sơ đảng viên, toàn bộ hồ sơ đã được scan và ký số.

Gỡ từng “nút thắt” từ hồ sơ đảng viên

Đảng bộ xã Tân Thành hiện có 1.140 đảng viên, sinh hoạt tại 27 chi, đảng bộ trực thuộc. Sau sáp nhập, khối lượng hồ sơ, dữ liệu và công việc quản lý lớn hơn trước.

Trong đó, việc rà soát, chỉnh lý và cập nhật hồ sơ đảng viên được xác định là phần việc quan trọng trong chiến dịch 100 ngày theo chỉ đạo của cấp trên. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ bởi mỗi bộ hồ sơ phải trải qua nhiều khâu: kiểm tra, phân loại, lập danh mục, scan, nhập thông tin và đối chiếu với hồ sơ gốc khi có nội dung chưa thống nhất.

Chị Nguyễn Thanh Tuyên, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Tân Thành, cho biết: Một bộ hồ sơ đảng viên khi được số hóa phải kiểm tra, phân loại, lập danh mục, scan, nhập thông tin và kiểm tra lại. Nếu có nội dung chưa thống nhất thì phải đối chiếu với hồ sơ gốc để bảo đảm dữ liệu chính xác. Khối lượng hồ sơ lớn, công việc khá tỉ mỉ, mất nhiều thời gian. Quan trọng nhất là phải chính xác nên có những nội dung phải kiểm tra nhiều lần.

Để bảo đảm tiến độ, bên cạnh cán bộ chuyên môn, Tân Thành đã huy động thêm lực lượng hỗ trợ là đoàn viên thanh niên tham gia nhóm giúp việc, cùng thực hiện các phần việc theo phân công.

Anh Lê Văn Sỹ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Thành, chia sẻ: Tôi được trưng tập hỗ trợ Ban Xây dựng Đảng tham gia nhóm giúp việc thực hiện nhiệm vụ số hóa đảng viên. Là cán bộ đoàn, tôi đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần làm hết việc chứ không kể thời gian.

Kết quả, đến ngày 28/8/2026, sau gần một tháng triển khai chiến dịch số hóa hồ sơ, Tân Thành đã hoàn rà soát, chỉnh lý và lập danh mục 1.140/1.140 hồ sơ đảng viên; toàn bộ hồ sơ đã được scan và ký số. Trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên, 1.103 hồ sơ đã được cập nhật, đạt 96,7%. Còn 37 hồ sơ thuộc Chi bộ Công an và Chi bộ Quân sự đang chờ hướng dẫn của cấp trên.

Đưa công nghệ về cơ sở

Sau sáp nhập, Đảng ủy xã Tân Thành phân công rõ người, rõ việc, thành lập các tổ cập nhật cơ sở dữ liệu và huy động lực lượng hỗ trợ tại cơ sở để chủ động thực hiện khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn.

Các đồng chí trong Ban Xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Tân Thành, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ số hóa công tác Đảng.

Đồng chí Đào Văn Trung, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Tân Thành, cho biết: Sau sáp nhập, quy mô tổ chức và khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu phối hợp giữa Đảng ủy với các chi bộ cũng cao hơn. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ được Đảng bộ xã xác định là một giải pháp để đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành.

Không dừng ở công việc tại trụ sở xã, Tân Thành đã huy động nguồn lực xã hội hóa, trang bị máy tính và kết nối internet tại 16 xóm. Điều này tạo điều kiện để cán bộ cơ sở tham gia xử lý công việc trên môi trường điện tử, thay vì tập trung toàn bộ tại cơ quan Đảng ủy xã.

Cùng với đó, Sổ tay đảng viên điện tử từng bước được sử dụng tại các chi bộ, hỗ trợ quản lý đảng viên, tiếp nhận thông tin và chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Một số nội dung trong sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên và thu nộp đảng phí được thực hiện thuận tiện hơn.

Tại Chi bộ xóm Tân Hòa 1, quá trình này cũng đặt ra yêu cầu thay đổi thói quen làm việc, nhất là đối với các đảng viên cao tuổi.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Chi bộ, cho biết: Ban đầu, một số đảng viên còn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ. Chi bộ đã tổ chức hướng dẫn, tập huấn và được Đảng ủy hỗ trợ máy tính, mạng internet để đảng viên có điều kiện sử dụng. Chúng tôi phân công các đảng viên trẻ hỗ trợ trực tiếp cho những đồng chí lớn tuổi. Qua các buổi họp, đảng viên cao tuổi được hướng dẫn, tập huấn, đã từng bước sử dụng được Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện thu nộp đảng phí.

Đảng viên trẻ hướng dẫn đảng viên cao tuổi ở Chi bộ Tân Hòa 1, Đảng bộ xã Tân Thành, thực hiện đóng đảng phí trên môi trường mạng.

Không riêng Tân Hòa 1, mà tại 100% các chi bộ xóm cũng đã ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong công tác Đảng. Những thay đổi từ Tân Thành cho thấy, đưa công nghệ vào công tác Đảng không chỉ là câu chuyện về máy tính, phần mềm hay dữ liệu, mà còn là quá trình thay đổi phương thức làm việc.

Trong quá trình đó, sự hỗ trợ giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên giúp những cách làm mới từng bước được tiếp nhận.

Theo đồng chí Phùng Văn Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thành: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ xác định dữ liệu phải được cập nhật, khai thác và sử dụng hiệu quả, cũng như cán bộ, đảng viên từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày.

Chiến dịch 100 ngày số hóa hồ sơ đảng viên là dấu mốc để Tân Thành hình thành cách làm mới trong công tác Đảng. Từ những phần việc cụ thể ở cơ sở, Đảng bộ xã đang hướng tới xây dựng nền nếp làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.