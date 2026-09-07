Gỡ vướng bến đò, nối nhịp đến trường

Ngày đầu năm học mới, nhiều phụ huynh ở xóm Đoàn Kết, xã Tân Khánh (Thái Nguyên) phải dùng thuyền nhỏ đưa con qua sông Cầu đến trường. Việc bến đò chưa được phép hoạt động trở lại đang gây không ít khó khăn cho đời sống người dân.

Rất đông người dân đưa con, cháu qua sông đến trường.

Thuyền nhỏ qua sông

Sáng 7-9, ngày đầu tiên của năm học mới, tại khu vực bến đò xóm Đoàn Kết, xã Tân Khánh, nhiều phụ huynh phải dùng thuyền nhỏ đưa con qua sông đến trường. Mỗi thuyền chỉ chở một, hai học sinh. Việc di chuyển trên sông trong điều kiện không có phương tiện chuyên dụng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo phản ánh của người dân, bến đò này đã phục vụ việc đi lại qua sông từ nhiều năm nay. Đây không chỉ là tuyến giao thông phục vụ học sinh đến trường mà còn đáp ứng nhu cầu đi làm, sản xuất, giao thương và sinh hoạt của người dân hai bên sông.

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Ông Nguyễn Văn Lợi, xóm Đoàn Kết, cho biết gia đình có hai con đang đi học. Trước đây, các cháu chỉ cần qua đò khoảng vài trăm mét là tới trường. Khi bến đò dừng hoạt động, gia đình phải đưa con đi đường vòng, quãng đường xa hơn nhiều.

“Qua đò thì chỉ khoảng 300-500m là đến trường, còn đi đường bộ phải vòng rất xa. Vì vậy, việc bến đò dừng hoạt động khiến gia đình gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc đưa đón các cháu đi học”, ông Lợi chia sẻ.

Người dân dùng thuyền nhỏ qua sông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chị Dương Thị Thinh cũng có hai con đang học tại các trường bên kia sông. Ngày đầu năm học, chị phải nhờ thuyền nhỏ đưa các cháu qua sông.

“Đi thuyền con chòng chành như thế này tôi rất lo lắng. Tôi mong cơ quan chức năng tạo điều kiện để người dân được đi đò an toàn, nếu có cây cầu thì càng tốt”, chị Thinh nói.

Không phải gia đình nào cũng có người biết sử dụng thuyền. Bà Hoàng Thị Thu cho biết do không có người đưa cháu qua sông, gia đình đành cho cháu nghỉ học trong buổi đầu tiên.

Một số người dân thông tin, trên địa bàn xã Tân Khánh cũng có trường tiểu học, trung học cơ sở cách khu vực bến đò khoảng 4km, tuy nhiên người dân có thói quen ngại đi xa, nên cho con, cháu học tại trường thuộc xã Điềm Thụy nằm ngay bên kia sông, vì vậy việc đưa học sinh đi học bằng đò diễn ra nhiều năm nay.

Bến đò xóm Đoàn Kết đã có nhiều năm nay.

Hoàn thiện thủ tục để bến đò hoạt động đúng quy định

Bến đò xóm Đoàn Kết trước đây là bến đò Phú Minh, được người dân sử dụng trong thời gian dài. Theo ông Nguyễn Văn Sắc, chủ bến đò, gia đình ông đã có ba đời gắn với việc đưa người dân qua sông.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, bến đò phải tạm dừng hoạt động để hoàn thiện các điều kiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Trong thời gian này, chủ bến đã thực hiện các hạng mục như nhà chờ, bậc lên xuống, biển báo, bảng nội quy, cọc neo đậu và bổ sung trang thiết bị an toàn, phòng cháy, chữa cháy.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Khánh, đến ngày 10-8, các hạng mục cơ sở vật chất nêu trên đã hoàn thành. Chính quyền địa phương cũng phối hợp với xã Điềm Thụy để thống nhất các nội dung liên quan đến vị trí bến phía bên kia sông; đồng thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công bố mở bến.

Ngày 28-8, Sở Xây dựng Thái Nguyên có văn bản phúc đáp đề nghị của UBND xã Tân Khánh. Qua rà soát, khu vực sông Cầu nơi đặt bến đò không thuộc tuyến đường thủy nội địa quốc gia và chưa được công bố là luồng đường thủy nội địa địa phương. Việc quản lý chuyên ngành tại khu vực này do UBND xã thực hiện theo quy định.

Đáng chú ý, việc công bố mở bến hiện còn liên quan đến quy hoạch chung của xã Tân Khánh. Đại diện UBND xã cho biết quy hoạch chung đang được lập và bến đò Đoàn Kết sẽ được tích hợp vào quy hoạch chung đô thị mới loại III.

Ông Lê Trung Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh, cho biết: Qua kiểm tra, rà soát, bến đò chưa đủ điều kiện để hoạt động trở lại, trước hết do chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố mở bến và một số điều kiện bảo đảm an toàn chưa hoàn thiện.

“UBND xã đang chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Sở Xây dựng và Công an tỉnh thực hiện các nội dung liên quan đến công bố mở bến, nhằm sớm bảo đảm việc đi lại an toàn cho người dân”, ông Phương cho biết.

Thực tế phát sinh tại bến đò trong ngày đầu năm học cho thấy yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cần được đặt lên hàng đầu, nhưng đồng thời cũng cần có phương án đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người dân trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục.

Ngay sau khi nắm được phản ánh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã cử cán bộ xuống hiện trường, hỗ trợ người dân và tuyên truyền, hướng dẫn các quy định bảo đảm an toàn khi qua sông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên huy động phương tiện hỗ trợ người dân đưa học sinh đến trường.

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Chúng tôi đã bố trí hai phương tiện thủy trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển qua sông. Cán bộ, chiến sĩ được phân công theo ca, phối hợp với Công an xã hướng dẫn người dân đi lại thuận tiện, an toàn trong thời gian bến chưa được phép hoạt động.

Thiếu tá Dương Văn Phúc, Trưởng Công an xã Tân Khánh, cho biết Công an xã sẽ phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực bến, phục vụ việc đi lại của người dân, học sinh theo phương án được triển khai.

Việc lực lượng chức năng bố trí phương tiện hỗ trợ là giải pháp tình thế, góp phần giảm nguy cơ mất an toàn khi học sinh phải qua sông bằng thuyền nhỏ. Về lâu dài, điều người dân mong muốn vẫn là bến đò sớm hoàn tất các điều kiện, được công bố mở bến và hoạt động ổn định, đúng quy định.

Trước mắt, việc di chuyển bằng ca nô qua sông sẽ bảo đảm an toàn cho học sinh, người dân.

UBND xã Tân Khánh đã giao bộ phận chuyên môn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Từ câu chuyện bến đò Đoàn Kết có thể thấy, với những khu dân cư nằm bên sông, một bến đò không đơn thuần là nơi đưa người qua sông mà còn gắn trực tiếp với việc học hành, sản xuất và sinh kế của người dân. Vì vậy, cùng với việc tuân thủ các quy định về an toàn, việc tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, đất đai và quy hoạch cần được các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết sớm, để người dân có một phương án đi lại ổn định, an toàn.