Một tuần sau thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal- Trung Quốc

Ngày 4/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal đã tổ chức cuộc họp với đại diện ngoại giao các nước tại nước này, để thông báo các thông tin mới nhất liên quan đến trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8.

Với những nạn nhân chưa tìm thấy xác, người nhà của họ tạo ra hình nhân bằng rơm để thực hiện nghi thức hỏa táng theo Ấn Độ giáo tại đền Pashupatinath.

Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét đã cướp đi sinh mạng của 1.259 người tại Nepal; 5.083 người vẫn mất tích và hơn 12.000 người đã được cứu tại quốc gia Nam Á này.

Cảnh sát tiến hành lấy mẫu ADN của người thân nạn nhân tại Bệnh viện Cảnh sát Nepal ở Panipokhari, Kathmandu. Hàng trăm người xếp hàng tại đây cung cấp mẫu ADN để nhận dạng người thân giữa hàng trăm thi thể. Do các nhà xác bị quá tải, một số thi thể đã được chôn cất.

Quân đội Nepal đã lắp đặt một đường dây cáp tạm thời dài khoảng 250 mét tại Bidur, mang đến tuyến đường mong manh bắc qua con sông nước đang dâng cao sau trận lũ. Những người dân tuyệt vọng tập trung đông đúc trên bờ sông, chờ đến lượt mình được kéo sang bờ bên kia. Những người cần điều trị khẩn cấp, thuốc men, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác được vận chuyển qua tuyến cáp này. Đây là tuyến cáp đầu tiên trong số 5 đường cáp tạm thời sẽ được lắp đặt dọc theo dòng sông Trishuli tại các khu vực bị lũ quét ảnh hưởng. Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm người sống sót và cả người đã chết, trong khi trực thăng liên tục chở thực phẩm, lều bạt và thuốc men tới những người trắng tay sau thiên tai.

Các đội cứu hộ cùng lực lượng an ninh thực hiện chiến dịch tìm kiếm cứu nạn bằng trực thăng tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Syabrubesi Bazar và Betrawoti, thuộc huyện Rasuwa. Huyện Rasuwa là nơi đầu tiên và là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét. Quan chức chính phủ Dhruba Prasad Adhikari cho biết người dân đang phải đối mặt với một "thảm họa không thể tưởng tượng nổi".

Ở bên kia biên giới Nepal, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang dọn dẹp đất đá, khôi phục giao thông tới cửa khẩu Gyirong, nơi đã bị lũ quét nhấn chìm hôm 26/8. theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Giao thông đã được khôi phục vào chiều 2/9 sau "nhiều ngày liên tục sửa chữa"

Hơn 21.000 nhân viên an ninh Nepal đã và đang được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện Nepal đang phân tích nguyên nhân thảm họa với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật.

Ở bên kia biên giới Nepal, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang dọn dẹp đất đá, khôi phục giao thông tới cửa khẩu Gyirong, nơi đã bị lũ quét nhấn chìm hôm 26/8.

Theo đánh giá sơ bộ của Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, khoảng 1,6 triệu người tại 15 đơn vị hành chính đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Khoảng 8.317 ngôi nhà bị phá hủy, trong khi nhiều tuyến đường, cầu và các công trình thiết yếu bị cuốn trôi.

Khoảng 15 khu dân cư tại Rasuwa, Nuwakot và Dhading gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Chính phủ Nepal đang tính toán phương án đưa người dân khỏi những khu vực không còn an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch tái thiết dài hạn. Trước mắt, ưu tiên là khôi phục đường sá và cầu cống để kết nối các vùng bị cô lập, sau đó mới triển khai các khu dân cư mới ở những địa điểm an toàn hơn.

Một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng là số trẻ em mất tích. Theo số liệu mới nhất từ các cơ quan giáo dục địa phương, khoảng 600 học sinh tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot vẫn chưa được xác định tung tích. Hơn 7.000 học sinh trong khu vực chịu tác động trực tiếp từ thảm họa. Nhiều trường hiện được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân mất nhà, khiến việc đưa học sinh trở lại trường chưa thể thực hiện ngay.

Chính phủ Nepal hiện đứng trước nhiệm vụ kép: tiếp tục tìm kiếm hơn 5.000 người mất tích, đồng thời chuyển dần trọng tâm sang cứu trợ, tái định cư và phục hồi cơ sở hạ tầng. Thảm họa cũng làm dấy lên những cảnh báo mới về nguy cơ thiên tai ngày càng nghiêm trọng tại khu vực Himalaya, trong bối cảnh Nepal đang phải đối mặt với tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu.