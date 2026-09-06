Mùa hái quả dưới chân núi Phượng Hoàng

Đầu thu cũng là mùa thu hoạch nhiều loại cây ăn quả ở xóm Phượng Hoàng, xã Võ Nhai. Từ những nương ngô cằn cỗi, người dân nơi đây đã từng bước cải tạo đất, phát triển vùng trồng cây ăn quả, mang lại những mùa quả ngọt và nguồn thu nhập ổn định.

Người dân xóm Phượng Hoàng thu hoạch ổi.

Khi những cơn nắng đã dịu hơn, cũng là lúc vùng trồng cây ăn quả dưới chân núi Phượng Hoàng bước vào mùa thu hoạch. Trên những triền núi trước đây chỉ quen với cây ngô, nay đã phủ xanh bởi cây na, ổi, thanh long, táo…

Nổi bật nhất ở xóm Phượng Hoàng là cây na, với diện tích khoảng 40ha. Những cây na được trồng trên sườn núi đá thích nghi tốt với điều kiện khô cằn, bén rễ sâu vào kẽ đá để hút chất dinh dưỡng. Nhờ vậy, na khi thu hoạch có quả to, múi căng mọng và vị ngọt đậm đà khó lẫn. Đây hiện là loại cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao, có thể lên đến 150-200 triệu đồng/ha/năm.

Cùng với đó, tại xóm Phượng Hoàng cũng có gần 20ha trồng các loại cây ăn quả khác như: ổi, thanh long, táo…, tạo nên mùa quả đa dạng dưới chân núi đá.

Với những hộ trồng na ở xóm Phượng Hoàng, mùa thu hoạch cũng là thời điểm tất bật nhất trong năm với công việc chăm sóc, thu hái và đưa loại quả đặc sản này ra thị trường.

Ông Kiều Thượng Chất, xóm Phượng Hoàng chia sẻ: "Gia đình tôi có 2ha trồng na. Cây na phù hợp với đất ở đây, nhất là những khu vực đất đồi, đất đá trước đây trồng cây khác hiệu quả không cao. Từ khi chuyển sang trồng na, gia đình có thêm nguồn thu nhập. Vào mùa thu hoạch, nhà tôi đều có khách đặt mua trước, rất ít khi phải mang ra chợ bán".

Với tổng diện tích khoảng 40ha, na trở thành cây ăn quả chủ lực, mang lại thu nhập cao cho người dân xóm Phượng Hoàng.

Mùa quả ngọt tại Phượng Hoàng hôm nay không đến từ một sớm, một chiều. Khoảng hơn 10 năm trước, phần lớn diện tích đất ở đây vẫn là những nương ngô, nhưng do đất đai cằn cỗi nên giá trị sản xuất không cao. Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với một số loại cây ăn quả, người dân đã từng bước cải tạo đất, chuyển đổi cây trồng.

Ông Lê Văn Hợi chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi trồng lúa nhưng thu nhập không cao, sau đó tôi quyết định chuyển sang trồng ổi được 7-8 năm nay. Qua từng năm, tôi cũng tích lũy thêm kinh nghiệm để chăm sóc cây tốt hơn, năng suất, chất lượng quả nhờ vậy ngày càng được nâng cao".

Không chỉ đem lại nguồn thu nhập, những vườn cây ăn quả còn đang làm thay đổi diện mạo vùng đất dưới chân núi Phượng Hoàng. Những triền đất trước đây chỉ có màu xanh của cây ngô, nay được thay thế bằng những vườn cây xanh tốt. Cùng với đó là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân, từ việc lựa chọn cây trồng dựa trên điều kiện đất đai đến quan tâm hơn tới hiệu quả kinh tế và nhu cầu thị trường.

Đằng sau mỗi mùa quả là sự kiên trì của những người nông dân đã mạnh dạn thay đổi cách làm. Hơn một thập kỷ chuyển đổi cây trồng cũng là hơn một thập kỷ bà con từng bước tìm ra hướng đi phù hợp với vùng đất của mình.

Anh Hoàng Văn Năm, Bí thư Chi bộ xóm Phượng Hoàng cho biết: Sau khi một số hộ chuyển sang trồng cây ăn quả và thấy phù hợp, cho hiệu quả tốt, bà con đã học hỏi, làm theo. Đến nay, diện tích cây ăn quả của xóm ngày càng được mở rộng, trở thành một trong những hướng sản xuất mang lại thu nhập cao cho người dân.

Phát huy lợi thế sẵn có, thời gian tới, xã Võ Nhai sẽ tuyên truyền, vận động người dân xóm Phượng Hoàng duy trì, mở rộng diện tích cây ăn quả phù hợ. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị kinh tế trên những diện tích đất đồi, đất đá.