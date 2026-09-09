Người dân Tân Kim mong sớm có nơi ở an toàn

Sống giữa địa hình đồi núi chia cắt, mỗi khi mưa lớn, 84 hộ dân xóm Tân Kim (xã Thần Sa, Thái Nguyên) lại thấp thỏm trước nguy cơ nước dâng, lũ quét, sạt lở. Khu tái định cư được xây dựng để bà con đến nơi ở an toàn hơn, nhưng kế hoạch bốc thăm, bàn giao đất trong tháng 8-2026 chưa thể thực hiện, do một số vị trí tại Khu tái định cư tiếp tục xuất hiện sạt lở.

Chị Triệu Thị Tiên bên dòng suối Tân Kim.

Xóm Tân Kim hiện có gần 400 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Khu dân cư nằm giữa địa hình đồi núi, nhiều khe suối, quỹ đất ở hạn chế. Nhiều ngôi nhà được làm dọc dòng suối Tân Kim. Đây cũng là tuyến đường đi lại chính của bà con trong xóm.

Ngày thường, khi nước suối xuống thấp, người dân có thể đi qua lòng suối. Nhưng khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, dòng chảy dâng cao, việc đi lại bị chia cắt và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Chị Triệu Thị Tiên, người dân xóm Tân Kim, cho biết mỗi lần mưa to, nước có thể dâng tràn vào sân, sát khu vực nhà ở. Phía sau một số hộ dân là taluy, khiến nguy cơ sạt lở cao, càng khiến bà con lo lắng.

Bà Triệu Thị Đặng cũng từng gặp tình huống nguy hiểm khi qua suối. Theo bà, lúc nước thấp, người dân vẫn đi lại bình thường. Nhưng khi mưa lớn, nước lên rất nhanh, việc vượt suối trở nên nguy hiểm. Có lần trên đường đón cháu về, bà và cháu đã suýt bị nước lũ cuốn.

Trước nguy cơ này, từ cuối năm 2021, huyện Võ Nhai trước đây đã xây dựng phương án di dời các hộ dân ở xóm Tân Kim đến khu vực an toàn hơn. Khu tái định cư được đầu tư nhằm đưa các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch, trong tháng 8-2026, địa phương dự kiến tổ chức bốc thăm, bàn giao đất cho các hộ dân. Tuy nhiên, qua kiểm tra, một số vị trí tại Khu tái định cư vẫn xuất hiện sạt lở. Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn lâu dài, chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà thầu tiếp tục khắc phục.

Vì vậy, đến nay, các hộ dân xóm Tân Kim vẫn chưa thể bốc thăm, nhận đất để xây dựng nhà ở.

Dự án tái định cư tập trung khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xóm Tân Kim đã được xây dựng nhưng có một số vị trí bị sạt lở cần khắc phục.

Ông Đặng Nho Phúc, Trưởng xóm Tân Kim, cho biết bà con mong sớm được chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, người dân cũng muốn mặt bằng phải ổn định trước khi nhận đất.

Ông Tạ Việt Hồng, Chủ tịch UBND xã Thần Sa, cho biết phương án ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành Khu tái định cư trong năm 2022, sau đó được gia hạn đến tháng 8-2026. Tuy nhiên, việc phát sinh sạt lở tại một số vị trí khiến kế hoạch bốc thăm, bàn giao đất phải tạm thời dừng lại để tiếp tục xử lý. Địa phương đang yêu cầu nhà thầu khắc phục các vị trí chưa bảo đảm. Sau khi những vấn đề này được xử lý, việc bốc thăm và giao đất cho người dân mới có thể được thực hiện.

Trong thời gian chờ Khu tái định cư hoàn thiện, xã Thần Sa tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh báo người dân về nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Khi có tình huống bất thường, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, đưa người dân đến nơi an toàn.