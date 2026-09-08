Phòng ngừa ma túy từ mỗi cộng đồng dân cư

Mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên không ma túy vào năm 2030 đặt ra yêu cầu đưa công tác phòng ngừa đến gần hơn với đời sống. Mỗi gia đình quan tâm đến con em, mỗi nhà trường chủ động trang bị kỹ năng, mỗi khu dân cư phát huy tinh thần tự quản sẽ góp phần tạo nên sức mạnh phòng, chống ma túy từ cơ sở.

Ra mắt mô hình “Chi hội Nông dân không ma túy” tại xóm Liên Phương, xã Văn Lăng. Ảnh: TL

UBND tỉnh Thái Nguyên mới đây đã ban hành Công văn về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng xã, phường không ma túy.

Nội dung văn bản cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đó là ở một số nơi, người đứng đầu chưa thực sự sâu sát; việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân chưa đồng đều; việc rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện tại một số địa phương chưa đầy đủ, còn nguy cơ bỏ sót…

Những vấn đề này đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng phòng ngừa ngay từ cơ sở. Đó là phát huy vai trò của thôn, xóm, tổ dân phố trong xây dựng khu dân cư an toàn, không ma túy; vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản về phòng, chống ma túy. Đây là những nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, sát với đặc điểm từng địa bàn.

Gia đình là một trong những nơi có thể nhận diện nguy cơ từ sớm. Sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái, việc trang bị kỹ năng nhận diện, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần sẽ giúp trẻ có thêm khả năng tự bảo vệ. Khi mỗi gia đình có ý thức phòng ngừa, cộng đồng sẽ có thêm một điểm tựa để ngăn ma túy xâm nhập.

Nhà trường cũng cần chú trọng giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh. Nội dung tuyên truyền cần phù hợp với lứa tuổi, giúp các em nhận diện nguy cơ, biết cách ứng xử trước những lời rủ rê, lôi kéo, kể cả trên môi trường mạng. Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị, xã hội phát huy vai trò trong tổ chức hoạt động lành mạnh, xây dựng môi trường sinh hoạt tích cực cho thanh thiếu niên.

Lực lượng Công an tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong đấu tranh với tội phạm ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai; triệt xóa các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, tập trung vào đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Cùng với đó, chính quyền cơ sở, các ngành, đoàn thể và nhân dân cần thực hiện tốt phần việc của mình.

Mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên không ma túy vào năm 2030 sẽ được cụ thể hóa từ từng xã, phường không ma túy, từng khu dân cư an toàn. Khi chính quyền cơ sở nắm chắc địa bàn, gia đình chủ động bảo vệ con em, nhà trường tăng cường kỹ năng phòng ngừa, người dân tích cực tham gia và người sau cai được hỗ trợ tái hòa nhập, công tác phòng, chống ma túy sẽ có thêm sức mạnh từ chính cộng đồng.

Phòng ngừa ma túy vì thế cần trở thành một công việc thường xuyên của mỗi cộng đồng dân cư. Đó cũng là cách thiết thực để giữ gìn môi trường sống an toàn và góp phần xây dựng Thái Nguyên không ma túy.