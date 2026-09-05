Tạo dư địa tăng trưởng từ không gian công nghiệp

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, không gian phát triển công nghiệp của Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng, nhất là tại khu vực phía Nam. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là phải hình thành các khu công nghiệp (KCN) đồng bộ, hiện đại, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư và tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

KCN Sông Công II - giai đoạn 2 là một trong những dự án thể hiện rõ hướng đi này. Với quy mô gần 300ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng gần 4.000 tỷ đồng, dự án được quy hoạch nhằm tiếp nối giai đoạn 1, đồng thời mở rộng không gian sản xuất công nghiệp tại khu vực Sông Công.

Điểm đáng chú ý là Dự án được định hướng đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và những ngành có giá trị gia tăng lớn.

Tại khu vực phía Nam, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình mở ra một không gian phát triển có tính chất khác. Dự án có quy mô khoảng 200ha, được định hướng theo mô hình khu công nghệ số tập trung, kết hợp các chức năng sản xuất, nghiên cứu, đào tạo, trưng bày, văn phòng và các công trình phục vụ chuyên gia, người lao động.

Ông Nguyễn Khắc Cường, Giám đốc Khu vực miền Bắc, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, nhấn mạnh: Với nhà đầu tư, sức hấp dẫn của một KCN nằm ở chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối và dư địa phát triển lâu dài. Vì vậy, quy hoạch bài bản và đầu tư đồng bộ là điều kiện quan trọng để thu hút những dự án có quy mô, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Hai dự án có quy mô và tính chất khác nhau nhưng cùng phản ánh một xu hướng là không gian công nghiệp Thái Nguyên đang được tổ chức theo hướng tập trung, có trọng điểm. Định hướng phát triển công nghiệp giai đoạn 2026-2030 của tỉnh xác định ưu tiên công nghiệp xanh, hiện đại, công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực điện tử, cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Định hướng này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quy hoạch và phát triển KCN. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, cho rằng: Phát triển KCN phải gắn với định hướng cơ cấu lại ngành công nghiệp. Việc thu hút đầu tư cần có trọng tâm, ưu tiên các dự án công nghệ hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao và có khả năng tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng.

Thực tế, các KCN đang trở thành một trong những không gian phát triển quan trọng của tỉnh thời gian qua. Đến nay, tỉnh đã thành lập 13 KCN. Trong đó, 6 KCN đang hoạt động ổn định, 4 KCN đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Bên cạnh đó, 7 KCN cùng Khu công nghệ số tập trung đang tiếp tục được đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng.

Các KCN hiện có 371 dự án thứ cấp còn hiệu lực. Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng thêm vào các KCN đạt hơn 8 tỷ USD.

Dòng vốn lớn mở ra cơ hội thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, tăng nguồn thu, song để biến lợi thế quỹ đất thành động lực tăng trưởng, Thái Nguyên cần quy hoạch đúng, đầu tư đồng bộ, kiểm soát chất lượng dự án, ưu tiên công nghệ tiên tiến, sử dụng đất hiệu quả, thân thiện với môi trường và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Việc tổ chức hợp lý không gian công nghiệp sẽ góp phần hình thành những cực tăng trưởng mới, đưa công nghiệp Thái Nguyên phát triển theo hướng hiện đại, xanh, có sức cạnh tranh và bền vững.