Tạo sinh kế, giúp dân thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở đến đào tạo nghề, tạo việc làm, xã Chợ Mới (Thái Nguyên) đang triển khai các giải pháp giảm nghèo theo hướng sát từng hoàn cảnh, tạo điều kiện để người dân vươn lên.

Gia đình ông Lưu Văn Đạt, thôn Đoàn Kết, xã Chợ Mới, được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Gia đình ông Lường Đình Bắc, thôn Đèo Vai, xã Chợ Mới, thuộc diện hộ nghèo do tuổi cao. Điều kiện lao động hạn chế khiến việc tạo thu nhập, tích lũy để phát triển sản xuất với gia đình không dễ dàng. Vì vậy, việc gia đình ông được hỗ trợ trâu giống không chỉ có thêm một tài sản mà còn mở ra hy vọng về sinh kế lâu dài.

Câu chuyện của gia đình ông Bắc là một trong những kết quả bước đầu từ Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi trâu sinh sản được xã Chợ Mới triển khai năm 2026.

Dự án có tổng kinh phí 850 triệu đồng, với 28 hộ tham gia, trong đó 19 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo. Mỗi hộ được hỗ trợ một con trâu giống sinh sản cùng thức ăn, thuốc thú y, hóa chất sát trùng; các hộ đối ứng một phần kinh phí và ngày công lao động.

Theo chị Hà Thị Viễn, chuyên viên Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Chợ Mới, Dự án được xây dựng trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế của người dân. Bước đầu, mô hình tạo thêm sinh kế, việc làm, đồng thời tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại các hộ gia đình.

Không phải hộ nghèo nào cũng có điều kiện phát triển sinh kế ngay. Với những gia đình thiếu lao động, sức khỏe yếu hoặc nhà ở chưa bảo đảm, ổn định cuộc sống là bước đầu để tạo nền tảng vươn lên.

Gia đình ông Lưu Văn Đạt, thôn Đoàn Kết, là một trường hợp như vậy. Bản thân ông có bệnh, bố mẹ đều đã hơn 80 tuổi và mắc nhiều bệnh. Những khó khăn về sức khỏe khiến việc tạo thu nhập của gia đình gặp nhiều hạn chế. Thông qua Chương trình xóa nhà tạm, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Khoản hỗ trợ trở thành động lực để gia đình tiếp tục vay mượn người thân, huy động thêm nguồn lực hoàn thiện ngôi nhà.

Xã Chợ Mới sau sắp xếp có diện tích hơn 118km2, dân số hơn 13.580 người, sinh sống tại 16 thôn, với 7 dân tộc chính cùng sinh sống. Địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.

Năm 2026, xã Chợ Mới thành lập Ban Chỉ đạo Giảm nghèo, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã phụ trách các thôn, hộ; trực tiếp xuống từng gia đình để nắm nguyên nhân nghèo và tìm giải pháp phù hợp.

Hiện nay, chỉ tính riêng dư nợ của xã thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chợ Mới đạt 52,25 tỷ đồng. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu giảm 83 hộ nghèo.

Theo ông Ngô Quốc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Mới, địa phương đã cơ bản rà soát số hộ theo chỉ tiêu này; khoảng hai phần ba số hộ được rà soát có khả năng thoát nghèo. Các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục xuống từng hộ để tìm hiểu nguyên nhân và hỗ trợ tạo việc làm.

Thời gian tới, Chợ Mới tập trung xóa nhà tạm cho các hộ đủ điều kiện và tạo việc làm cho người còn nghèo. Năm 2026, xã đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 35 nhà, dự kiến kinh phí 2,4 tỷ đồng; đồng thời phối hợp với các nhà máy đang hoạt động trên địa bàn để tạo thêm cơ hội việc làm cho lao động địa phương...