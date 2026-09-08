Tập trung nguồn lực, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên

Chiều 8-9, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn chủ trì Phiên họp.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2026 không còn nhiều, vì vậy cần đánh giá thực chất kết quả đạt được, nhận diện rõ những khó khăn, điểm nghẽn và dư địa tăng trưởng để tỉnh đề ra giải pháp điều hành quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Trong đó, trọng tâm là duy trì đà tăng trưởng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư lớn. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 11% trở lên.

Theo báo cáo tại phiên họp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026 của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 28,85% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng tăng 22,15%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng công nghiệp.

Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 8 đạt gần 19.770 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa 8 tháng đạt trên 26,3 tỷ USD, tăng 24,6%; riêng xuất khẩu địa phương đã vượt kế hoạch cả năm. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả tích cực, với tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm đến hết tháng 8 đạt trên 8 tỷ USD.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số lĩnh vực vẫn cần tập trung tháo gỡ, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án và việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Đối với đầu tư công, đến hết tháng 8, toàn tỉnh giải ngân vốn kế hoạch năm 2026 đạt 62% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đại biểu thảo luận.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp giữ vững đà tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách và thu hút đầu tư; đồng thời cho ý kiến đối với nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình cấp có thẩm quyền và HĐND tỉnh.

Đại biểu thảo luận về nội dung liên quan đến điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công; nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phí, lệ phí; danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng rừng.

Phiên họp cũng xem xét các nội dung về giáo dục, y tế và hạ tầng giao thông, như: chính sách học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh các trường THPT chuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, dân số; chủ trương giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên.