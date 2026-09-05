Thái Nguyên có 3 hội viên được vinh danh 'Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới'

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mới ký quyết định trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026, Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 hội viên nông dân thuộc 34 tỉnh, thành phố. Trong danh sách này, Thái Nguyên có 3 hội viên nông dân được công nhận danh hiệu.

Ông Hoàng Văn Thanh - ngoài cùng bên phải (ở xóm Văn Khúc, xã Đại Từ), Hợp tác xã sản xuất và chế biến Hà Thanh.

Theo đó, 3 nông dân tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên được công nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026 gồm: Bà Nguyễn Thị Hiền, tổ 76, phường Phan Đình Phùng (Công ty CP Chè Hà Thái); ông Hoàng Văn Thanh, xóm Văn Khúc, xã Đại Từ (Hợp tác xã sản xuất và chế biến Hà Thanh); chị Ma Thị Ninh, thôn Nà Giáo, xã Thượng Minh (Hợp tác xã Yến Dương).

Bà Nguyễn Thị Hiền, tổ 76, phường Phan Đình Phùng.

Đây là những hội viên nông dân có nhiều nỗ lực trong lao động sản xuất, tích cực đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Việc được trao tặng danh hiệu là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các hội viên nông dân trong quá trình đổi mới nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng quê hương.

Chị Ma Thị Ninh (giữa), thôn Nà Giáo, xã Thượng Minh.

Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026 không chỉ tôn vinh những cá nhân có thành tích nổi bật mà còn góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động thích ứng với yêu cầu mới của sản xuất nông nghiệp; khích lệ hội viên, nông dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dự kiến, Lễ trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" năm 2026 và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân tiêu biểu sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10 tới.