Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm, Thái Nguyên thu hút 20 dự án FDI, với vốn đăng ký cấp mới đạt gần 5,8 tỷ USD và vốn điều chỉnh tăng thêm hơn 2,2 tỷ USD. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 8 tỷ USD.

Thái Nguyên thu hút 20 dự án FDI, với vốn đăng ký cấp mới đạt gần 5,8 tỷ USD.

Với quy mô như trên, Thái Nguyên đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI, sau TP. Hồ Chí Minh với hơn 10 tỷ USD. Bắc Ninh đứng thứ ba với hơn 3,428 tỷ USD, tiếp đến là Hải Phòng với hơn 3 tỷ USD. Một số địa phương khác có tổng vốn FDI trên 1 tỷ USD gồm: Nghệ An, Tây Ninh, Ninh Bình và Hà Nội.

Đáng chú ý, dòng vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng tiếp tục tập trung vào khu vực sản xuất. Cả nước có 2.771 dự án được cấp mới với tổng vốn 21,7 tỷ USD, tăng 9,4% về số dự án và tăng 96,8% về vốn so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 12,15 tỷ USD, chiếm 55,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 3,13 tỷ USD.

Với Thái Nguyên, kết quả thu hút vốn FDI 8 tháng qua cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư tại tỉnh, nhất là đối với các dự án có quy mô vốn lớn. Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.