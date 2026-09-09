Thái Nguyên đoạt giải Xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực miền núi phía Bắc

Tối 8-9, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực I các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2026 đã bế mạc. Đội thi của Hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Xuất sắc toàn đoàn.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Đội thi có màn giới thiệu đặc sắc nhất cho đội thi tỉnh Thái Nguyên.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan, các đội thi đến từ Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Tuyên Quang đã mang đến nhiều tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc, được dàn dựng công phu, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của các dân tộc miền núi phía Bắc.

Nhiều làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống được các nghệ nhân, hội viên người cao tuổi trình diễn sinh động, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức trao giải Xuất sắc toàn đoàn cho đội thi của người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên; 2 giải Nhất cho các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn; 1 giải Nhì cho tỉnh Tuyên Quang.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải 6 tiết mục xuất sắc.

Ban Tổ chức cũng trao các giải chuyên đề, gồm: Diễn viên nam cao tuổi nhất, Diễn viên nữ cao tuổi nhất; 6 giải Tiết mục xuất sắc; giải Đội thi có trang phục đẹp nhất cho tỉnh Cao Bằng và Đội thi có màn giới thiệu đặc sắc nhất cho tỉnh Thái Nguyên.

Đội thi của Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Xuất sắc toàn đoàn.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục quan tâm tạo môi trường để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và năng khiếu. Đồng thời tăng cường phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để duy trì, củng cố, nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở, qua đó phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống cộng đồng và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.