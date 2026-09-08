Thái Nguyên đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo mưa dông

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, ngày 8-9, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm 9-9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh.

Ảnh minh họa.

Từ đêm 9-9, các khu vực trong tỉnh trời chuyển mát, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 22-25 độ C, khu vực núi cao từ 19-21 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 9, ngày 10-9, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để có biện pháp chủ động trong sản xuất, sinh hoạt.