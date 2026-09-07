Thảo luận Kế hoạch kiện toàn Đảng ủy HĐND tỉnh Thái Nguyên

Chiều 7-9, Đảng ủy HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 3 để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận dự thảo Kế hoạch kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng ủy, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Hội nghị cũng xem xét đề xuất của UBND tỉnh về mức chi hỗ trợ Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Tờ trình 327/TTr-UBND ngày 28/8/2026 của UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến, rà soát, hoàn thiện các báo cáo, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đảng bộ HĐND tỉnh trong thời gian tới.