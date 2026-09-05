Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng các nhà trường ngày khai giảng năm học mới

Trong không khí tưng bừng, rộn ràng của Lễ khai giảng năm học 2026-2027, sáng nay (5-9), các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đến chúc mừng, chia vui và giao nhiệm vụ cho các nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

* Trường THPT Chuyên Thái Nguyên được chọn là điểm cầu chính của tỉnh kết nối với tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn. Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, chúc thầy và trò Trường THPT Chuyên Thái Nguyên năm học mới đạt nhiều thành tích rực rỡ hơn nữa. Đồng chí mong muốn, năm học 2026-2027 phải là năm chuyển trạng thái, tạo đột phá, mang lại những thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tại Lễ khai giảng năm học mới.

Trường THPT chuyên Thái Nguyên cũng như toàn ngành Giáo dục tỉnh cần tiếp tục nỗ lực vươn lên, đáp ứng nhu cầu tạo ra nguồn lực chất lượng cao, thực hiện tốt mong mỏi, kỳ vọng và căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong Thư động viên, chúc mừng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Đồng chí đề nghị Trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, thân thiện, chuyên nghiệp và nhân văn.

Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, làm tốt cả việc dạy chữ, dạy nghề, dạy làm người; tiếp tục cải tiến phương pháp dạy và học theo hướng khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh; gắn học kiến thức với công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, với mục tiêu cuối cùng là đào tạo những con người thật sự có đức, có tài, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đón học sinh lớp 10.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với bề dày truyền thống, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên sẽ ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần quan trọng vào thành tích của ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên trong năm học mới.

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên gióng trống khai giảng năm học mới.

Năm học vừa qua, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên đạt nhiều thành tích đáng tự hào, nổi bật là kết quả thi học sinh giỏi quốc gia với số lượng học sinh đoạt giải cao nhất từ trước đến nay.

Nhà trường tiếp tục giữ vững vị thế là một trường trọng điểm, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ khai giảng.

Bước vào năm học mới, với hơn 120 cán bộ, giáo viên và trên 1.200 học sinh, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tiếp tục nỗ lực để không chỉ là nơi truyền thụ tri thức, mà còn khơi dậy khát vọng, phát triển năng lực sáng tạo của người học.

Học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tại Lễ khai giảng.

Nhà trường luôn chú trọng dạy chữ đi đôi với dạy người; học đi đôi với hành; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, trải nghiệm ngoại khóa, hoạt động giáo dục STEM, sinh hoạt câu lạc bộ, nhằm phục vụ công tác giáo dục đức - trí - thể - mỹ cho học sinh.

* Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự và chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Nhà trường đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ - nơi ghi dấu sự kiện ngày 13/3/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường THPT Lương Ngọc Quyến. Lời căn dặn của Người: “Học tập tốt - Lao động tốt - Đoàn kết tốt” đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt cho các thế hệ thầy và trò Nhà trường.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai giảng.

Trường THPT Lương Ngọc Quyến được thành lập tháng 10-1946, là ngôi trường trung học đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và cả vùng Việt Bắc. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn giữ vững vị thế là một trong những lá cờ đầu của ngành Giáo dục Thái Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn chúc mừng các giáo viên Nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Nhà trường đã triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; chú trọng giáo dục toàn diện về kiến thức, kỹ năng, đạo đức, tinh thần khởi nghiệp; đẩy mạnh giao lưu và hợp tác với nhiều trường THPT, trường đại học trong toàn quốc để nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay, Trường có 45 lớp với trên 2.000 học sinh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn chúc mừng Nhà trường.

Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên là 112 người. Đảng bộ Nhà trường có 87 đảng viên. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh xếp loại Tốt và Khá chiếm trên 98%. Về giáo dục mũi nhọn, 268 học sinh đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh; Nhà trường có các đoàn học sinh dự thi và đạt giải tại Hội thi khoa học kỹ thuật, Cuộc thi Khởi nghiệp cấp tỉnh, cấp Quốc gia. 100% học sinh đỗ đại học và du học nước ngoài. Trường được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến tại Lễ khai giảng.

Năm học 2026-2027, Nhà trường đón gần 700 học sinh nguyện vọng 1, là trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất trong khối THPT không chuyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn và các đại biểu với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Nhà trường đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục chất lượng cao; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống; tăng cường giáo dục kỹ năng cho học sinh; làm tốt công tác tư vấn đại học, du học, phát huy hiệu quả công tác hợp tác quốc tế… Trường THPT Lương Ngọc Quyến phấn đấu tiếp tục giữ vững uy tín, vị thế trong sự nghiệp giáo dục đào tạo địa phương.

* Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng (phường Gia Sàng).

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình đến dự khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng.

Trong không khí phấn khởi của ngày khai trường, thầy và trò Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng cùng bước vào năm học mới với nhiều kỳ vọng. Đây cũng là năm học đầu tiên sau khi Trường Tiểu học Gia Sàng và Trường THCS Gia Sàng được sáp nhập vào Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình và các đại biểu dự khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng.

Sau sáp nhập, Nhà trường có quy mô 2.230 học sinh, tập thể giáo dục lớn hơn, với yêu cầu cao hơn về công tác quản lý, tổ chức dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng vào năm học mới.

Bước vào năm học 2026-2027, Nhà trường xác định tiếp tục đổi mới công tác quản trị, phát huy tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường chia sẻ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, sáng tạo và thân thiện.

Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, thân thiện, tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, phòng chống bạo lực học đường và tạo điều kiện để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình chúc mừng Nhà trường.

Lễ khai giảng năm nay cũng là dấu mốc để cán bộ, giáo viên và học sinh của các đơn vị sau sáp nhập chính thức cùng bắt đầu một năm học dưới mái trường chung - Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng, với quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết, ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục.

* Dự Lễ khai giảng tại Đại học Thái Nguyên có đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho đại diện Đại học Thái Nguyên.

Được thành lập năm 1994, đến nay Đại học Thái Nguyên đã phát triển thành đại học vùng đa ngành, đa lĩnh vực, với các phân hiệu tại Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên và định hướng mở phân hiệu tại Cao Bằng.

Năm học 2026-2027, Đại học Thái Nguyên đón gần 28 nghìn thí sinh trúng tuyển đợt 1. Mặt bằng điểm trúng tuyển tiếp tục tăng, nhiều ngành có điểm chuẩn từ 23 đến trên 27 điểm, tập trung ở các lĩnh vực đào tạo giáo viên, khoa học sức khỏe, kỹ thuật - công nghệ và các chương trình có yếu tố quốc tế.

PGS. TS. Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, gióng trống khai giảng năm học mới.

Đáng chú ý, những ngành đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực mới như: kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, logistics tiếp tục thu hút nhiều thí sinh. Đại học Thái Nguyên cũng đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Hiện tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên đạt trên 42%. 100% trường thành viên đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2; 37 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế AUN-QA.

Sinh viên dự Lễ khai giảng.

Bước vào năm học mới, Đại học Thái Nguyên xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và chăm lo người học; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đổi mới quản trị đại học, mở rộng hợp tác, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Quang cảnh buổi Lễ.

Tại Lễ khai giảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 4 tập thể trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

* Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, dự Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 Thái Nguyên.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên và các đại biểu đến dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 Thái Nguyên.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 Thái Nguyên có nhiệm vụ giáo dục, đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số và con em các gia đình dân tộc sinh sống lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Năm học 2025-2026, Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học, các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc. Kết quả, tỷ lệ học sinh xếp loại học tập Tốt đạt 22,6%, Khá đạt 53,4%; toàn trường có 70 giải tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 Thái Nguyên.

Năm học 2026-2027, Nhà trường có 72 cán bộ quản lý, giáo viên, với 18 lớp và 500 học sinh. Nhà trường xác định tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, học sinh giỏi và ôn thi tốt nghiệp THPT.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 Thái Nguyên chào đón học sinh khối 10.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai giảng.

Cùng với đó, Nhà trường chú trọng triển khai giáo dục STEM, chuyển đổi số trong dạy học và từng bước tổ chức dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh.