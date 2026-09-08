TISCO: Vững nhịp sản xuất, tăng tốc về đích

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh thị trường thép có nhiều biến động, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên (TISCO) đã lựa chọn cách đi chủ động: bám sát thị trường, linh hoạt trong điều hành, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm không chỉ cho thấy sức chống chịu của một doanh nghiệp thép có bề dày truyền thống, mà còn tạo nền tảng để Công ty tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Dây chuyền cán thép của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Vượt khó giữ nhịp sản xuất

Nửa đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành thép đứng trước không ít sức ép. Những biến động địa chính trị trên thế giới kéo theo giá năng lượng, logistics, vật tư và nguyên liệu nhập khẩu tăng; trong nước, dù đầu tư công tiếp tục tạo động lực cho nhu cầu thép, nhưng từ tháng 5, sức mua có dấu hiệu chững lại, giá bán giảm. Đặc biệt, áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu giá thấp gia tăng sau thời điểm hết hiệu lực thuế tự vệ đối với thép dài ngày 21/3/2026.

Trong bối cảnh ấy, giữ được nhịp sản xuất ổn định đã là một nỗ lực, còn duy trì tăng trưởng ở nhiều chỉ tiêu lại càng cho thấy quyết tâm của TISCO. Công ty đã tập trung điều hành sản xuất theo hướng linh hoạt, bám sát cung - cầu thị trường, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, định mức tiêu hao, duy trì ổn định các dây chuyền và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Cùng với đó là các giải pháp tiết giảm chi phí, tận dụng tối đa nguồn khí than từ lò cốc, lò cao, dầu cốc và gia tăng tỷ lệ sử dụng phôi nóng, qua đó vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Theo báo cáo, với sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra trong 7 tháng đầu năm.

Những con số cụ thể cho thấy rõ hơn nỗ lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty: Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đạt 8.533 tỷ đồng, bằng 79,2% kế hoạch năm và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng thép cán đạt hơn 529.500 tấn, tăng 3,2%; trong khi sản lượng tiêu thụ đạt gần 562.800 tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 11.591 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty đã nộp ngân sách 168,2 tỷ đồng, tăng tới 92,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là kết quả về sản xuất, kinh doanh mà còn cho thấy những đóng góp ngày càng rõ nét đối với ngân sách địa phương. Cùng với đó, công ty duy trì việc làm cho gần 3.000 lao động, thu nhập bình quân đạt 15,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 62,9% so với cùng kỳ.

Đằng sau những con số nêu trên là một quá trình điều hành quyết liệt, trong đó thị trường và tiêu thụ sản phẩm được xác định là một trong những khâu then chốt. Chính sách bán hàng được điều chỉnh linh hoạt, vừa giữ vững khách hàng truyền thống, vừa tìm kiếm khách hàng và thị trường mới, góp phần duy trì sản xuất, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tái cơ cấu để nâng sức cạnh tranh

Cùng với sản xuất, TISCO tiếp tục sắp xếp lại tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn nhân lực. Việc sáp nhập Mỏ sắt Tiến Bộ và Mỏ sắt Trại Cau từ ngày 1/1/2026 được triển khai và từng bước đi vào ổn định theo mô hình mới. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động sau sắp xếp với tổng số tiền 3,62 tỷ đồng, đồng thời bố trí, điều động 12 lao động về các đơn vị phù hợp chuyên môn.

Một điểm đáng chú ý khác là công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong 7 tháng, hơn 200 cán bộ được đào tạo, cập nhật kiến thức tổng quan về công nghệ sản xuất gang thép và các thiết bị cơ, điện, tự động hóa. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để nguồn nhân lực thích ứng tốt hơn với yêu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Công ty cũng tiếp tục chú trọng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm soát an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Những giải pháp này không chỉ hướng tới giảm chi phí sản xuất mà còn tạo nền tảng cho một quá trình phát triển bền vững hơn.

Đoàn đại biểu Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào thăm Nhà ăn ca tự chọn tại Nhà máy cán thép Thái Trung - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Trong hành trình vượt khó, người lao động luôn được xác định là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp. TISCO tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện điều kiện làm việc. Trong Tháng Công nhân 2026, 157 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động được thăm hỏi, hỗ trợ; điều kiện làm việc tiếp tục được cải thiện với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng.

Trong 7 tháng đầu năm, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của Công ty đạt hơn 1,1 tỷ đồng; chương trình “Ấm tình TISCO” tiếp tục được duy trì với 2.650 suất cháo miễn phí dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Tăng tốc trong những tháng cuối năm

Phía trước TISCO vẫn là một chặng đường không ít thử thách, thị trường thép những tháng cuối năm tiếp tục chịu tác động bởi diễn biến kinh tế, chính trị thế giới; giá bán có xu hướng giảm, sức ép từ thép giá rẻ nhập khẩu vẫn hiện hữu. Mưa bão và yếu tố mùa vụ cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ.

Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm được TISCO xác định trước hết là tiếp tục giữ vững sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả từng khâu. Công ty sẽ đẩy mạnh tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, kiểm soát tồn kho, chủ động cân đối nguyên liệu, vật tư và tổ chức sản xuất phù hợp với diễn biến thị trường.

Đặc biệt, việc tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được đặt ở vị trí trọng tâm. Công ty sẽ thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, mở rộng thị trường, tập trung tiêu thụ hàng dân dụng, thúc đẩy thép hình và hàng dự án ngay từ đầu các công trình. Mục tiêu trong quý III là sản xuất vượt mức 200.000 tấn và tiêu thụ ít nhất 180.000 tấn thép cán.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, TISCO sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu, vật tư và sản phẩm; tăng cường quản lý thiết bị, hạn chế sự cố; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các khâu cốc hóa, luyện gang, luyện thép và các nhà máy cán thép nhằm sử dụng hợp lý, an toàn và tiết kiệm các nguồn khí lò cốc, khí lò cao và dầu cốc.

Cùng với sản xuất - kinh doanh, công tác quản trị sẽ tiếp tục được công ty đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công ty dự kiến tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong điều hành sản xuất, kinh doanh; tiếp tục tổ chức thi tay nghề, thi thợ giỏi, nâng bậc kỹ thuật, qua đó xây dựng đội ngũ lao động có trình độ, kỹ năng phù hợp với yêu cầu mới.

Đối với Dự án giai đoạn 2, công ty tiếp tục thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc của Hợp đồng EPC với MCC, đồng thời nghiên cứu phương án xử lý tiếp theo nhằm bảo đảm hoạt động ổn định và tạo dư địa phát triển cho doanh nghiệp.

Các dự án đầu tư khác, trong đó có cải tạo, thay thế lò điện hồ quang bằng lò thổi oxy tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá và sửa chữa, cải tạo lò cao số 3 tại Nhà máy Luyện Gang, cũng được tập trung hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Từ những dây chuyền sản xuất được giữ nhịp ổn định, những tấn thép được đưa ra thị trường đúng tiến độ, đến sự đồng hành với người lao động và cộng đồng, một hướng đi đang ngày càng rõ nét, giữ vững sản xuất, lấy thị trường làm động lực, lấy hiệu quả làm thước đo và lấy người lao động làm trung tâm.

Đó cũng là cách TISCO từng bước củng cố sức mạnh nội tại, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu thép quốc gia trên quê hương Thái Nguyên.