Trao đổi và thực hành các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực quan sát Trái đất

Ngày 7-9, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ quốc gia Pháp (CNES), Hydro Matters và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) khai mạc “Trường học Việt Nam về quan sát Trái đất lần thứ 6” (VSEO-6) với chủ đề “Đo cao vệ tinh - Công cụ hỗ trợ giám sát biến động tài nguyên nước lục địa”.

Sự kiện diễn ra từ ngày 7 - 11/9, quy tụ gần 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và học viên đến từ 6 quốc gia cùng trao đổi, học tập và thực hành các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực quan sát Trái đất.

Trường học tập trung vào công nghệ đo cao vệ tinh phục vụ quan trắc biến động tài nguyên nước lục địa. Học viên được cung cấp kiến thức về quy trình xử lý dữ liệu đo cao vệ tinh, xây dựng và trực quan hóa chuỗi số liệu theo thời gian; đồng thời được hướng dẫn khai thác, xử lý và kiểm định dữ liệu từ các nhiệm vụ vệ tinh đang hoạt động thuộc chương trình Copernicus và các nhiệm vụ nghiên cứu, trong đó có SWOT (Surface Water and Ocean Topography).

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là gắn công nghệ quan sát từ không gian với những bài toán cụ thể trên mặt đất. Dữ liệu đo cao vệ tinh được khai thác để theo dõi biến động mực nước tại sông, hồ, hồ chứa; hỗ trợ giám sát thiên tai, đặc biệt là lũ lụt; quản lý các lưu vực sông xuyên biên giới và nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu. Thông qua các bài giảng, phiên thực hành và hội thảo chuyên đề, học viên được tiếp cận cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng xử lý dữ liệu, đồng thời tìm hiểu việc tích hợp dữ liệu đo cao vệ tinh vào các mô hình thủy văn.

Tham gia giảng dạy tại VSEO-6 có các chuyên gia đến từ Pháp, Việt Nam, Philippines, Brazil và khu vực sông Mekong. Theo các nhà tổ chức, VSEO-6 hướng tới nhóm các nhà nghiên cứu trẻ, kỹ sư, giảng viên và nhà khoa học trẻ có nhu cầu phát triển chuyên môn về quan trắc tài nguyên nước lục địa bằng công nghệ đo cao vệ tinh. Trường học tạo diễn đàn để học viên trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, hình thành các hợp tác nghiên cứu và mở rộng mạng lưới khoa học.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà đánh giá cao việc trường học được duy trì tổ chức trong 6 năm liên tục; qua đó không chỉ góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực quan sát Trái Đất mà còn hình thành mạng lưới hợp tác giữa các nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế.