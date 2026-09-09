Việt Nam kêu gọi tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Khóa họp thường kỳ lần thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) ngày 7-9 đã tổ chức phiên khai mạc và thảo luận chung về báo cáo cập nhật về tình hình nhân quyền thế giới năm 2026 của Cao Ủy Nhân quyền LHQ Volker Türk.

Trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh rằng hiện có hơn 60 cuộc xung đột có sự tham gia của ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai, và sự tôn trọng đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật nhân quyền, luật nhân đạo quốc tế đang suy giảm nghiêm trọng.

Cao ủy Nhân quyền bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền tại nhiều xung đột, điểm nóng, nơi dân thường hứng chịu hậu quả nặng nề từ chiến tranh như thiệt mạng, mất tài sản, sống trong bất ổn...; đồng thời cảnh báo về thiệt hại cho dân thường trong các cuộc xung đột, hạn chế trong tiếp cận viện trợ nhân đạo và thiếu trách nhiệm giải trình.

Cao ủy Nhân quyền cũng nhấn mạnh quan tâm về một số xu hướng nổi lên trong thời gian qua có tác động đến việc thụ hưởng quyền con người, trong đó có sự gia tăng sử dụng máy bay không người lái trong xung đột, rủi ro nếu trí tuệ nhân tạo và công nghệ vượt khỏi sự kiểm soát hoặc bị lạm dụng, sự gia tăng các thách thức về biến đổi khí hậu, tiếp cận lương thực, nhà ở và dịch vụ y tế…

Đồng thời, Cao ủy cảnh báo việc thay thế hợp tác đa phương bằng các thỏa thuận mang tính giao dịch có thể sẽ gây nguy hại cho nỗ lực toàn cầu trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.

Ông kêu gọi các quốc gia tái cam kết với giá trị phổ quát, luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế, tăng cường trách nhiệm, minh bạch, hợp tác đa phương và hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các nhóm dễ bị tổn thương. Theo Cao ủy Nhân quyền, chỉ với cách tiếp cận dựa trên quyền con người mới có thể đảm bảo tương lai công bằng, hòa bình và bền vững cho tất cả mọi người.

Sau đó, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva - Đại sứ Mai Phan Dũng đã có phát biểu tại phiên thảo luận chung về Báo cáo cập nhật của Cao ủy Nhân quyền Volker Türk về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới.

Trong phát biểu, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng đã chuyển lời chia buồn của Chính phủ Việt Nam tới Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Nepal về những mất mát trong đợt lũ lụt vừa qua; đồng thời chúc mừng ông Volker Türk đã tái trúng cử Cao ủy Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ hai. Việt Nam khẳng định sự ủng hộ đối với những nỗ lực của LHQ, Cao ủy Nhân quyền LHQ và các cơ quan liên quan và kêu gọi tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐNQ trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trước những thách thức toàn cầu hiện nay, bao gồm xung đột, khủng hoảng nhân đạo, biến đổi khí hậu, bảo đảm quyền con người trong không gian mạng và sự xuất hiện của các công nghệ mới…

Đồng thời, trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam tái khẳng định cam kết về thúc đẩy đối thoại chân thành và hợp tác xây dựng với tất cả các quốc gia và cơ chế của LHQ, phù hợp với các nguyên tắc phổ quát, công bằng, khách quan, không chọn lọc và không can thiệp.

Diễn ra tại Geneva từ ngày 7/9 - 9/10, Khóa họp 63 HĐNQ LHQ là khóa họp thường kỳ cuối cùng của HĐNQ trong năm 2026. Khóa họp lần này có chương trình nghị sự lớn, bao gồm 6 phiên thảo luận chuyên đề; các thảo luận về hơn 90 báo cáo chuyên đề, cũng như các thảo luận, đối thoại với hơn 30 thủ tục đặc biệt của HĐNQ và các cơ chế nhân quyền của LHQ; thảo luận, đối thoại về tình hình nhân quyền tại 20 nước và vùng lãnh thổ; hoàn thành thủ tục thông qua toàn thể Báo cáo Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV của 15 nước.

Trong khuôn khổ Khóa họp, Việt Nam dự kiến xây dựng phát biểu chung tại phiên thảo luận về chủ đề thúc đẩy quyền con người, quyền tiếp cận y tế thông qua tiêm chủng; chủ trì tổ chức Tọa đàm về quyền sức khỏe của người cao tuổi và đồng chủ trì 2 sự kiện về tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến và về đánh giá các nỗ lực, thành tựu của Ủy ban liên chính phủ về quyền con người của ASEAN (AICHR). Đồng thời, Việt Nam sẽ tích cực tham gia tổ chức thảo luận chuyên đề, tham vấn các quyết định, nghị quyết của Khóa họp.