Chè Thái Nguyên sắp có mã nhận diện thương hiệu

Ngày 8-9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp rà soát tiến độ, góp ý hoàn thiện mã nhận diện thương hiệu "Chè Thái Nguyên", dự kiến công bố vào đầu tháng 10 tới với 65 sản phẩm chè tham gia thí điểm.

Các đại biểu họp rà soát tiến độ, góp ý hoàn thiện mã nhận diện thương hiệu "Chè Thái Nguyên".

Mã nhận diện là một mã QR chung, khi quét sẽ dẫn về cổng nhận diện số của tỉnh, hiển thị song ngữ Việt, Anh, tối ưu cho điện thoại di động. Tại đây, người tiêu dùng tra cứu được thông tin về chủ thể sản xuất, vùng nguyên liệu, sản phẩm và dữ liệu truy xuất nguồn gốc, kèm trạng thái còn hiệu lực hay đã bị tạm dừng, thu hồi.

Đến nay, tỉnh đã đăng ký tên miền quốc gia chethainguyen.gov.vn để xây dựng Cổng nhận diện số thương hiệu "Chè Thái Nguyên". Ngày 27-8, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp quyền sử dụng mã số, mã vạch 89353881 phục vụ cấu trúc định danh của hệ thống.

20 doanh nghiệp, hợp tác xã với 65 sản phẩm chè đã được lựa chọn thí điểm, chủ yếu là sản phẩm OCOP tiêu biểu của 5 vùng chè trong tỉnh. Dữ liệu truy xuất được tổ chức theo chuỗi, từ vùng nguyên liệu, thu hoạch, chế biến, đóng gói đến phân phối.

Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý về cấu trúc thông tin, cách thể hiện trên giao diện và khả năng kết nối với các hệ thống dữ liệu của tỉnh. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng mã nhận diện là công cụ định danh, kết nối dữ liệu, không thay thế nhãn hàng hóa hay chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Theo kế hoạch, mã nhận diện tiếp tục được hoàn thiện và công bố vào tuần đầu tháng 10, tại họp báo quốc tế về Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 tổ chức ở Hà Nội. Hệ thống đưa vào sử dụng thử nghiệm chậm nhất ngày 14-10, chạy thử đến hết năm 2026.