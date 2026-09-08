Thái Nguyên trao đổi cơ hội hợp tác với Nhật Bản trong phát triển ngành chè

Sáng 8-9, đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chủ trì chương trình làm việc với Trung tâm Giao lưu Kinh tế Nhật - Việt do Giáo sư Ueda Yoshiaki, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, nhằm trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và phát triển các sản phẩm từ chè. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở ngành, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã chè trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan giới thiệu với đoàn về tiềm năng và thế mạnh của ngành chè Thái Nguyên.

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích chè xanh lớn nhất cả nước, trong đó có nhiều vùng chè nổi tiếng với đa dạng giống chè. Chè Thái Nguyên hiện chủ yếu được chế biến thành các sản phẩm trà xanh phục vụ thị trường trong nước hoặc xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu.

Giáo sư Ueda Yoshiaki (bên phải) - Giám đốc Trung tâm Giao lưu Kinh tế Nhật - Việt và ông Tsutsumi Yoshiaki (bên trái) - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Maruei (tỉnh Mie, Nhật Bản).

Đại diện Công ty Maruei, tỉnh Mie, Nhật Bản - doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ chè tới hơn 30 quốc gia, đánh giá cao chất lượng lá chè Thái Nguyên. Doanh nghiệp mong muốn nghiên cứu đưa trà Thái Nguyên sang Nhật Bản chế biến, đồng thời ứng dụng công nghệ Nhật Bản để phát triển các sản phẩm chè truyền thống của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan cho biết, Thái Nguyên mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong thu mua nguyên liệu và chuyển giao công nghệ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm chè. Trong đó, có thể nghiên cứu chế biến chè xanh Thái Nguyên thành matcha, các sản phẩm đồ uống đóng chai, đóng lon, cũng như nguyên liệu phục vụ ngành mỹ phẩm và dược phẩm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại diện một số hợp tác xã chè trên địa bàn tỉnh cũng trao đổi về năng lực sản xuất, nhu cầu mở rộng thị trường và mong muốn được kết nối, tiếp cận công nghệ chế biến của Nhật Bản.

Đáng chú ý, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức Festival Trà Quốc tế năm 2026. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trân trọng gửi lời mời các đoàn đại biểu từ Nhật Bản tham dự sự kiện, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường giao lưu, quảng bá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác.

Trước đó, ngày 7-9, đoàn công tác Nhật Bản đã khảo sát một số vùng chè tại La Bằng và Định Hóa.