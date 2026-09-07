Công bố quyết định kiểm toán tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng

Chiều 7-9, Kiểm toán Nhà nước khu vực X tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố quyết định kiểm toán năm 2026 tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Khương, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; lãnh đạo HĐND, UBND các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng; đại diện các sở, ngành của tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực X công bố các quyết định kiểm toán trọng tâm.

Cụ thể, tại Thái Nguyên và Tuyên Quang, Đoàn tiến hành kiểm toán các chuyên đề: Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả; xác nhận tính trung thực của báo cáo quyết toán và thông tin số liệu tài chính; kiểm tra việc lập, giao, điều chỉnh, giải ngân kế hoạch vốn và chi phí thực hiện các dự án; thanh tra, kiểm tra thuế, miễn giảm, gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng giai đoạn 2023-2025, tập trung đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ và pháp luật trong công tác thuế.

Đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án đầu tư công từ khi triển khai đến ngày 30/8/2026, qua đó đánh giá hiệu quả tài chính, tác động kinh tế - xã hội, môi trường và tính bền vững của dự án.

Đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực X công bố các quyết định và kế hoạch kiểm toán.

Đoàn cũng công bố quyết định kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại Tuyên Quang và Cao Bằng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trần Văn Hậu phát biểu tại Hội nghị.

Các cuộc kiểm toán này đều có chung thời hạn thực hiện là 54 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Đợt kiểm toán nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí (nếu có), xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân và kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý.

Đồng chí Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm toán tuân thủ nghiêm túc quy chế, quy trình nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm toán phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ tài liệu để các đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.