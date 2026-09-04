Thái Nguyên hỗ trợ 60 học sinh mồ côi nhân dịp khai giảng

Nhân dịp khai giảng năm học mới, ngày 3-9, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thái Nguyên đã trích 30 triệu đồng để hỗ trợ 60 học sinh là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi học sinh được nhận mức hỗ trợ 500 nghìn đồng.

Cụm thi đua An ninh Công an tỉnh Thái Nguyên tặng quà con đỡ đầu.

60 học sinh đều thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo, khó khăn thuộc các xã: Cường Lợi, Văn Lang, Bạch Thông, Chợ Đồn, Vĩnh Thông, Phủ Thông. Ban Vận động tỉnh giao Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp nhận, tổ chức trao tặng để kịp thời mang đến niềm vui, động lực cho các em trước thềm năm học mới 2026-2027.

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, qua rà soát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hiện toàn tỉnh có 4.536 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc mồ côi cha/mẹ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo cần được quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ.

Đến nay, 100% cơ sở hội triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Hoạt động chăm lo, đỡ đầu trẻ mồ côi được các cơ sở hội thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp. Những vòng tay yêu thương đã góp phần bù đắp thiếu thốn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.