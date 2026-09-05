Thái Nguyên rực rỡ ngày khai trường

Trong sắc cờ hoa rực rỡ và tiếng trống trường ngân vang, ngày khai giảng năm học mới tại Thái Nguyên đã để lại nhiều khoảnh khắc đẹp và đầy cảm xúc. Từ những em nhỏ mầm non với ánh mắt trong veo, học sinh lần đầu bước vào lớp 1 còn nhiều bỡ ngỡ, đến học sinh ở những cấp học cao hơn, đặc biệt là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tất cả cùng hòa chung niềm vui trong ngày hội đến trường.
Mỗi nụ cười, ánh mắt và khoảnh khắc trong ngày khai trường là một lát cắt sinh động, mở ra hành trình mới với niềm tin, hy vọng và những ước mơ đang được nâng bước.