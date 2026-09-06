Tin thể thao (6-9): Haaland tỏa sáng, Man City thắng tối thiểu Coventry

Man City giành chiến thắng tối thiểu trước Coventry

Sau những phút đầu chệch choạc, Man City nhanh chóng kiểm soát thế trận. Haaland có cơ hội nhưng không thể tận dụng. Phút cuối hiệp 1, Semenyo tạt bóng và Haaland bay người đánh đầu tung lưới Coventry, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Man City tiếp tục gây sức ép. Haaland một lần nữa đưa bóng vào lưới Coventry nhưng bàn thắng không được công nhận do đồng đội mắc lỗi việt vị trước đó.

Những phút cuối, Coventry nỗ lực vùng lên tìm bàn gỡ và tạo ra cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Donnarumma có pha lao ra cứu bóng dũng cảm, giúp Man City bảo toàn lợi thế. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Coventry.

Jesus sẵn sàng đá trận ra mắt Barcelona

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), tân binh Gabriel Jesus đã hoàn thành buổi tập cùng toàn đội tại Barcelona. Điều đó đồng nghĩa anh đã sẵn sàng ra mắt Barcelona trong chuyến làm khách tới sân của Valencia ở vòng 4 La Liga nếu được huấn luyện viên Hansi Flick đánh giá đủ khả năng thi đấu. Trước đó, tiền đạo người Brazil không thể duy trì cường độ trong suốt buổi tập.

MU mở đàm phán, quyết giữ chân Fernandes

MU đã bắt đầu đàm phán sơ bộ với Bruno Fernandes về hợp đồng mới, dù tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn còn 10 tháng trong hợp đồng hiện tại. MU muốn sớm đạt thỏa thuận trước khi năm 2026 khép lại nhằm giữ chân Fernandes và chấm dứt các tin đồn chuyển nhượng.