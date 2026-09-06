Tin thể thao (6-9): Haaland tỏa sáng, Man City thắng tối thiểu Coventry

Tin thể thao ngày 6-9: Man City kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng phải nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Erling Haaland mới có thể đánh bại Coventry với tỷ số 1-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.
Man City giành chiến thắng tối thiểu trước Coventry
Sau những phút đầu chệch choạc, Man City nhanh chóng kiểm soát thế trận. Haaland có cơ hội nhưng không thể tận dụng. Phút cuối hiệp 1, Semenyo tạt bóng và Haaland bay người đánh đầu tung lưới Coventry, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Sang hiệp 2, Man City tiếp tục gây sức ép. Haaland một lần nữa đưa bóng vào lưới Coventry nhưng bàn thắng không được công nhận do đồng đội mắc lỗi việt vị trước đó.
Những phút cuối, Coventry nỗ lực vùng lên tìm bàn gỡ và tạo ra cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Donnarumma có pha lao ra cứu bóng dũng cảm, giúp Man City bảo toàn lợi thế. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Coventry.
Jesus sẵn sàng đá trận ra mắt Barcelona
Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), tân binh Gabriel Jesus đã hoàn thành buổi tập cùng toàn đội tại Barcelona. Điều đó đồng nghĩa anh đã sẵn sàng ra mắt Barcelona trong chuyến làm khách tới sân của Valencia ở vòng 4 La Liga nếu được huấn luyện viên Hansi Flick đánh giá đủ khả năng thi đấu. Trước đó, tiền đạo người Brazil không thể duy trì cường độ trong suốt buổi tập.
MU mở đàm phán, quyết giữ chân Fernandes
MU đã bắt đầu đàm phán sơ bộ với Bruno Fernandes về hợp đồng mới, dù tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn còn 10 tháng trong hợp đồng hiện tại. MU muốn sớm đạt thỏa thuận trước khi năm 2026 khép lại nhằm giữ chân Fernandes và chấm dứt các tin đồn chuyển nhượng.
Trước đó, Bruno Fernandes đã được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của mùa giải Premier League 2026-2027, sau màn trình diễn nổi bật trong giai đoạn đầu mùa, đặc biệt là cú hat-trick giúp MU thắng Ipswich Town 5-2.
Đây là lần thứ 4 Fernandes nhận giải thưởng này tại MU. Trong khi đó, Bryan Mbeumo giành danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất tháng 8 với pha lập công ấn tượng vào lưới Ipswich Town, sau đường chuyền kiến tạo của chính Fernandes.
Mastantuono tiết lộ lý do rời Real Madrid
Franco Mastantuono cho biết anh cùng huấn luyện viên Mourinho và Real Madrid thống nhất việc chuyển tới Fiorentina theo dạng cho mượn là lựa chọn tốt nhất để được thi đấu thường xuyên và phát triển sự nghiệp.
Tottenham tính hủy hợp đồng với Richarlison
Tottenham đang tìm cách thanh lý Richarlison sau khi tiền đạo người Brazil bị loại khỏi danh sách đăng ký Premier League. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi không còn xem Richarlison là một phần trong kế hoạch, trong khi khả năng trở lại Everton cũng đổ vỡ do 2 bên không thống nhất được điều kiện ra đi.
Neymar lại dính chấn thương
Neymar dính chấn thương cơ cấp độ 2B (rách cơ mức độ trung bình) ở đùi phải và dự kiến phải nghỉ 4-8 tuần, có thể vắng mặt đến tháng 11. Chấn thương khiến Santos chịu tổn thất lớn khi Neymar đã ghi 8 bàn, kiến tạo 8 lần sau 24 trận mùa này. Sau trận gặp Palmeiras, Neymar còn bức xúc, chỉ trích chất lượng mặt sân Vila Belmiro.
Alcaraz thắng tốc hành ở vòng ba Mỹ mở rộng
Carlos Alcaraz đánh bại Wu Yibing với tỷ số 6-3, 6-4, 6-1 ở vòng 3 Mỹ mở rộng, qua đó lần thứ 3 liên tiếp vào vòng 1/8 và nâng chuỗi thắng tại Grand Slam lên 17 trận.
Alcaraz ngày càng cải thiện phong độ sau từng vòng đấu, đồng thời cho thấy thể trạng tốt dù mới trở lại sau gần 5 tháng nghỉ vì chấn thương cổ tay phải. Anh hướng tới chức vô địch Mỹ mở rộng thứ 3 và Grand Slam thứ 8 trong sự nghiệp.
Tại vòng 1/8, Alcaraz sẽ gặp hạt giống số 20 Tommy Paul, người vừa đánh bại Alexander Bublik sau trận đấu kéo dài 5 set.
|Alcaraz mừng chiến thắng trước Wu Yibing ở vòng 3 Mỹ mở rộng. Ảnh: Reuters
Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại câu lạc bộ nữ Jiangsu
Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại câu lạc bộ nữ Jiangsu 1-0 trong trận giao hữu tại Tô Châu (Trung Quốc), nhờ bàn thắng của Hải Yến ở phút 14. Đây là trận đấu trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026. Huấn luyện viên câu lạc bộ Jiangsu đánh giá cao khả năng phòng ngự, chuyển trạng thái và phản công của đội tuyển nữ Việt Nam. Ngày 9-9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc.
Thùy Linh vào nhánh khó ở Vietnam Open 2026
Nguyễn Thùy Linh chỉ được xếp hạt giống số 2 tại Vietnam Open 2026, nên rơi vào nhánh đấu khó. Ngay vòng 1, cô gặp tay vợt Trung Quốc Xu Wenjing, người đánh bại Thùy Linh 2-0 tại Korean Masters tháng trước.
Nếu vượt qua vòng đầu, Thùy Linh sẽ gặp các đối thủ mạnh như hạt giống số 3 Isharani Baruah và hạt giống số 5 Tung Ciou-Tong. Vietnam Open 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 13-9 tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 300 tay vợt từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thùy Linh từng 3 lần vô địch liên tiếp (2022, 2023, 2024) và là á quân năm 2025. Giải năm nay có tổng quỹ thưởng 120.000 USD.