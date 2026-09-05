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Trường Mầm non Sigma công bố đổi tên và khai giảng năm học 2026-2027

Ngọc Trường

Chiều 5-9, Trường Mầm non Sigma (phường Gia Sàng, Thái Nguyên) tổ chức Lễ công bố quyết định đổi tên trường và khai giảng năm học 2026-2027.

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Các đại biểu chúc mừng Nhà trường.

Các đại biểu chúc mừng Nhà trường.

Theo quyết định của UBND phường Gia Sàng, Trường Mầm non Iris chính thức đổi tên thành Trường Mầm non Sigma. Đây là dấu mốc trong quá trình phát triển của Nhà trường, thể hiện định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự.

Theo đại diện Nhà trường, Sigma là ký hiệu mang ý nghĩa tích tụ và hội tụ. Với thông điệp “Sum of Wonders” - nơi hội tụ những điều kỳ diệu của tuổi thơ, Nhà trường hướng tới xây dựng môi trường học tập nơi trẻ được tôn trọng, được trải nghiệm, khám phá và phát triển theo năng lực riêng.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Linh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sigma, phát biểu tại buổi Lễ.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Linh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sigma, phát biểu tại buổi Lễ.

Năm học 2026-2027, Trường Mầm non Sigma tiếp tục thực hiện triết lý giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; chú trọng phát triển hài hòa về thể chất, cảm xúc, nhận thức và kỹ năng sống. Nhà trường xác định mỗi hoạt động giáo dục cần tạo điều kiện để trẻ hình thành sự tự tin, tính tự lập, khả năng giao tiếp và tinh thần hợp tác.

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Tags: khai giảng 2026-2027 giáo dục mầm non Trường Mầm non Sigma

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